Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту: простые хитрости

Очень важно выбрать "правильный" кусок сала.

Медики считают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. В нем содержится масса полезных жиров, поэтому зимой его употребление особенно важно. А чтобы сало, которое вы засаливаете, получилось действительно мягким, нежным и тающим во рту нужно знать несколько важных правил его засолки.

Как правильно выбрать сало для засолки

Цвет. Он должным быть ровным и белым с легким розоватым оттенком. Пятна и желтизна выдают не свежее сало, пишет menu-doma.ru.

Шкурка. Полное отсутствие щетины и приятный аромат дымка – признаки хорошего, качественного сала. Шкурка не должна быть слишком толстой и грубой.

Запах. Если у сала присутствует выраженный химический аромат — лучше воздержаться от покупки такого продукта. Также неприятный запах — признак начинающегося разложения.

Консистенция. Чтобы сало после засолки получилось вкусным и буквально таяло во рту, перед покупкой обратите внимание на его консистенцию. Проще всего это сделать спичкой или другой неострой деревянной палочкой. Она должна входить легко и мягко. Но и слишком водянистое сальце брать не стоит. Вероятно, это некачественный товар.

Наличие мяса. Для домашней засолки лучше использовать сало с наименьшим количеством мясных прослоек. Сырое мясо лучше готовить в духовке.

Толщина. Подходящим для соления в домашних условиях считается кусок толщиной до 5 см. Куски толще перед засолкой лучше разрезать на части.

Как правильно засолить сало

Ингредиенты:

Сало — 1 кг

Соль — 300 г

Чеснок — 5 зубков (по желанию)

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Способ приготовления:

Нарежьте сало кусками шириной 4–5 см. В глубокую ёмкость насыпьте всю соль, хорошо натрите ею сало со всех сторон. Нарежьте чеснок дольками толщиной 1–2 мм и положите их в прорези на кусочках сала. Переложите сало в контейнер, накройте и уберите в холодильник на 3–4 дня.

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