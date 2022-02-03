Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту: простые хитрости
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Очень важно выбрать "правильный" кусок сала.
Медики считают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. В нем содержится масса полезных жиров, поэтому зимой его употребление особенно важно. А чтобы сало, которое вы засаливаете, получилось действительно мягким, нежным и тающим во рту нужно знать несколько важных правил его засолки.
Как правильно выбрать сало для засолки
Цвет. Он должным быть ровным и белым с легким розоватым оттенком. Пятна и желтизна выдают не свежее сало, пишет menu-doma.ru.
Шкурка. Полное отсутствие щетины и приятный аромат дымка – признаки хорошего, качественного сала. Шкурка не должна быть слишком толстой и грубой.
Запах. Если у сала присутствует выраженный химический аромат — лучше воздержаться от покупки такого продукта. Также неприятный запах — признак начинающегося разложения.
Консистенция. Чтобы сало после засолки получилось вкусным и буквально таяло во рту, перед покупкой обратите внимание на его консистенцию. Проще всего это сделать спичкой или другой неострой деревянной палочкой. Она должна входить легко и мягко. Но и слишком водянистое сальце брать не стоит. Вероятно, это некачественный товар.
Наличие мяса. Для домашней засолки лучше использовать сало с наименьшим количеством мясных прослоек. Сырое мясо лучше готовить в духовке.
Толщина. Подходящим для соления в домашних условиях считается кусок толщиной до 5 см. Куски толще перед засолкой лучше разрезать на части.
Как правильно засолить сало
Ингредиенты:
- Сало — 1 кг
- Соль — 300 г
- Чеснок — 5 зубков (по желанию)
Способ приготовления:
- Нарежьте сало кусками шириной 4–5 см.
- В глубокую ёмкость насыпьте всю соль, хорошо натрите ею сало со всех сторон.
- Нарежьте чеснок дольками толщиной 1–2 мм и положите их в прорези на кусочках сала.
- Переложите сало в контейнер, накройте и уберите в холодильник на 3–4 дня.
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