Пальчики оближешь: жареные сырные палочки, которые разлетятся в считанные минуты
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Для приготовления этой вкуснятины требуется минимум времени
Мы рассказывали, как очень вкусно приготовить постный борщ с "ушками". Теперь предлагаем интересный рецепт популярных жареных сырных палочек, которые очень любят и взрослые, и дети.
Вместе с "Галицким корреспондентом" научим вас быстро готовить сырные палочки, стоящие рядом с нагетсами и снеками. Залог вкусного блюда – правильно выбранный твердый сыр.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сыр твердый — 200 г
- Зелень укропа — 10 г
- Соль — 1 чайная кровать
- Молотая сладкая паприка — 1 чайная ложка
- Сливочное масло — 30 г
- Панировочные сухари – 100 г
Способ приготовления:
Любимый сыр следует нарежьте на брусочки по 0,5 см. Каждый кусочек опустите в хорошо взбитые яйца и запанируйте в сухариках.
Творожные брусочки нужно обжарить на сливочном масле. Можно посыпать зеленью и молотой сладкой паприкой. Подаются палочки к столу очень горячими.
Чтобы это простое блюдо было с изюминкой – обязательно следует сделать соус. Без этого точно не обойтись, если вы ждете гостей.
Сырный соус
Это очень легкий вариант соуса, потому что для него вам нужны только сметана, чеснок и немного зеленого лука. Размельчите все ингредиенты и смешайте. И все – приглашайте дорогих людей к столу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший картофель с овощами и грибами.