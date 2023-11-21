Пальчики оближешь: жареные сырные палочки, которые разлетятся в считанные минуты

Для приготовления этой вкуснятины требуется минимум времени

Мы рассказывали, как очень вкусно приготовить постный борщ с "ушками". Теперь предлагаем интересный рецепт популярных жареных сырных палочек, которые очень любят и взрослые, и дети.

Вместе с "Галицким корреспондентом" научим вас быстро готовить сырные палочки, стоящие рядом с нагетсами и снеками. Залог вкусного блюда – правильно выбранный твердый сыр.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сыр твердый — 200 г

Зелень укропа — 10 г

Соль — 1 чайная кровать

Молотая сладкая паприка — 1 чайная ложка

Сливочное масло — 30 г

Панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления:

Любимый сыр следует нарежьте на брусочки по 0,5 см. Каждый кусочек опустите в хорошо взбитые яйца и запанируйте в сухариках.

Творожные брусочки нужно обжарить на сливочном масле. Можно посыпать зеленью и молотой сладкой паприкой. Подаются палочки к столу очень горячими.

Чтобы это простое блюдо было с изюминкой – обязательно следует сделать соус. Без этого точно не обойтись, если вы ждете гостей.

Сырный соус

Это очень легкий вариант соуса, потому что для него вам нужны только сметана, чеснок и немного зеленого лука. Размельчите все ингредиенты и смешайте. И все – приглашайте дорогих людей к столу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший картофель с овощами и грибами.