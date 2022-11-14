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Как приготовить сало "Пятиминутка", которое тает во рту: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Простой рецепт соленого сала
Простой рецепт соленого сала. Фото 1000.menu

Такое сало получается невероятно нежным.

Такая нехитрая закуска, как соленое сало, вновь завоевывает популярность среди украинцев. Некоторое время считалось, что сало якобы является слишком жирным, а потому неполезным, однако на данный момент врачи считают, что в сале содержится масса полезных жиров и рекомендуют его к употреблению.

Еще одним фактором, говорящим в пользу употребления сала, является то, что его засолка не занимает много времени. К примеру, очень популярным является соленое сало "Пятиминутка", которое, как легко понять из названия, готовится очень быстро, пишет receptov.one.

Рецепт сала "Пятиминутка"

  • Ингредиенты:
  • свиной грудинки — 1 кг
  • воды — 1 л
  • чеснока — 1 головка
  • лавровых листьев — 5 шт
  • соли — 4 ст. л.
  • черный перец молотый и горошком — по вкусу
  • красный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала.
  2. Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут.
  3. Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.

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