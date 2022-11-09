Найпростіший спосіб приготування тушонки: шеф-кухар поділився рецептом (відео)

Приготувати цю тушонку в домашніх умовах дуже просто

До настання холодів можна встигнути зробити смачні заготовки, які дуже виручать у приготуванні обіду чи вечері взимку. Це може бути майже готовий суп з банки або тушонка, що ідеально доповнює будь-який гарнір.

Рецептом тушонки з яловичини ділиться одеський шефкухар Сергій Поканевич у Youtube. За його словами, це чудовий спосіб зберігати рік м’ясо у банку без холодильника. Для приготування навіть не потрібний автоклав.

Рецепт тушонки без автоклаву

Складові:

Яловичина — 1,2 кг

Цибуля ріпчаста — 400 г

Морква — 400 г

Сіль — 14 г + 2 щіпки

Перець чорний мелений — 2 щіпки

Гірчиця – 1 ст. л.

Часник — 1 головка

Вода

Спосіб приготування:

Нарізаємо м’ясо великими та однаковими кубиками. Нарізаємо цибулю та моркву великим кубиком. Солимо і перчимо м’ясо, додаємо гірчицю, маринуємо. Часник закинути до овочів, посолити, перемішати. Додати до моркви та цибулі м’ясо, перемішати. Заповнити тушонкою банки, щільно втрамбувавши. Закрити щільно кришками. На дно каструлі застелити тканину, поставити банки і наповнити водою вище за рівень кришки. На повільному вогні довести до кипіння, після цього зменшити вогонь до мінімуму і томити протягом 6 годин. Заготівлі можна зберігати щонайменше рік.

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