Найпростіший спосіб приготування тушонки: шеф-кухар поділився рецептом (відео)
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Приготувати цю тушонку в домашніх умовах дуже просто
До настання холодів можна встигнути зробити смачні заготовки, які дуже виручать у приготуванні обіду чи вечері взимку. Це може бути майже готовий суп з банки або тушонка, що ідеально доповнює будь-який гарнір.
Рецептом тушонки з яловичини ділиться одеський шефкухар Сергій Поканевич у Youtube. За його словами, це чудовий спосіб зберігати рік м’ясо у банку без холодильника. Для приготування навіть не потрібний автоклав.
Рецепт тушонки без автоклаву
Складові:
- Яловичина — 1,2 кг
- Цибуля ріпчаста — 400 г
- Морква — 400 г
- Сіль — 14 г + 2 щіпки
- Перець чорний мелений — 2 щіпки
- Гірчиця – 1 ст. л.
- Часник — 1 головка
- Вода
Спосіб приготування:
- Нарізаємо м’ясо великими та однаковими кубиками.
- Нарізаємо цибулю та моркву великим кубиком.
- Солимо і перчимо м’ясо, додаємо гірчицю, маринуємо.
- Часник закинути до овочів, посолити, перемішати. Додати до моркви та цибулі м’ясо, перемішати.
- Заповнити тушонкою банки, щільно втрамбувавши. Закрити щільно кришками.
- На дно каструлі застелити тканину, поставити банки і наповнити водою вище за рівень кришки. На повільному вогні довести до кипіння, після цього зменшити вогонь до мінімуму і томити протягом 6 годин.
- Заготівлі можна зберігати щонайменше рік.
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