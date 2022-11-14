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Як приготувати сало "П’ятихвилинка", яке тане у роті: простий рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Простий рецепт солоного сала
Простий рецепт солоного сала. Фото 1000.menu

Таке сало виходить неймовірно ніжним.

Така нехитра закуска, як солоне сало, знову здобуває популярність серед українців. Деякий час вважалося, що сало нібито є занадто жирним, а тому не корисним, проте на даний момент лікарі вважають, що в салі міститься маса корисних жирів і рекомендують його вживати.

Ще одним фактором, який говорить на користь вживання сала, є те, що його засолювання не займає багато часу. Наприклад, дуже популярним є солоне сало "П’ятихвилинка", яке, як легко зрозуміти з назви, готується дуже швидко, пише receptov.one.

Рецепт сала "П’ятихвилинка"

  • Складові:
  • свинячої грудинки — 1 кг
  • води — 1 л
  • часнику — 1 головка
  • лаврового листя — 5 шт
  • солі — 4 ст. л.
  • чорний перець мелений і горошком — за смаком
  • червоний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Поставте на вогонь воду, додайте|добавляйте| сіль|соль|, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала.
  2. Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин|мінути|.
  3. Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після цього дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником і натріть сумішшю перців

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.

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#Рецепт #Сало