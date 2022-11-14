Як приготувати сало "П’ятихвилинка", яке тане у роті: простий рецепт

Таке сало виходить неймовірно ніжним.

Така нехитра закуска, як солоне сало, знову здобуває популярність серед українців. Деякий час вважалося, що сало нібито є занадто жирним, а тому не корисним, проте на даний момент лікарі вважають, що в салі міститься маса корисних жирів і рекомендують його вживати.

Ще одним фактором, який говорить на користь вживання сала, є те, що його засолювання не займає багато часу. Наприклад, дуже популярним є солоне сало "П’ятихвилинка", яке, як легко зрозуміти з назви, готується дуже швидко, пише receptov.one.

Рецепт сала "П’ятихвилинка"

Складові:

свинячої грудинки — 1 кг

води — 1 л

часнику — 1 головка

лаврового листя — 5 шт

солі — 4 ст. л.

чорний перець мелений і горошком — за смаком

червоний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

Поставте на вогонь воду, додайте|добавляйте| сіль|соль|, лавровий лист і перець горошком. Перемішайте до розчинення солі та опустіть шматочки сала. Накрийте кришкою сало і доведіть до кипіння. Зніміть піну і знову накривши кришкою, проваріть п’ять хвилин|мінути|. Зніміть з вогню та видавіть часник прямо в бульйон. Потім накрийте кришкою та остудіть. Поставте в холодильник прямо в бульйоні на 2 доби. Після цього дістаньте сало з бульйону, просушіть рушником і натріть сумішшю перців

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та смачно засолити сало і навіщо потрібно використовувати при цьому цукор.