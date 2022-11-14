Ті самі бабусині сирники: суддя "МастерШеф" поділився секретами приготування та рецептом смаколиків

Як зазначає Ярославський, важливий хороший, сухий сир

Мабуть, один із найулюбленіших українцями страв. Ці смаколики можна приготувати по-різному: сирники з гарбузом, або навіть без яєць і борошна. В будь-якому випадку вони завжди виходять поживними.

Рецептом смачних сирників як в дитинстві поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський. Також кулінар розкрив свої секрети приготування цієї страви.

Важливий хороший сир 9-12%, найбільш схожий на домашній, тільки повинен бути сухим. Віджимати від зайвої вологи. Робимо це через рушник, звичайний — вафельний. "Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока. Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирник — мені потрібні "грудочки" — текстура", — пояснив Ярославський. Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні і обтрусили від зайвого і на сковороду.

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

300 г сир (віджатий)

1 жовток (або пів яйця)

35-45 г цукру — 2 ст. л.

25-30 г борошна (столова ложка з горою). Знадобиться ще стільки ж на підпил

Ваніль або ванільний цукор за смаком

Приготування:

Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати. Викласти на дошку або стіл, де вже є борошно. Сформувати "ковбасу", нарізати ножем у "шайби", з них сформувати кульки і вже за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники. Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки. Потім запекти в духовці — 190 градусів 5-7 хвилин. Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по одному разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку не робіть вироби дуже товстими — вони повинні "просмажитись". Подаємо з тим, що ми любимо — сметана або варення, або згущене молоко.

Раніше Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.