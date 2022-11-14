Ті самі бабусині сирники: суддя "МастерШеф" поділився секретами приготування та рецептом смаколиків
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Як зазначає Ярославський, важливий хороший, сухий сир
Мабуть, один із найулюбленіших українцями страв. Ці смаколики можна приготувати по-різному: сирники з гарбузом, або навіть без яєць і борошна. В будь-якому випадку вони завжди виходять поживними.
Рецептом смачних сирників як в дитинстві поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський. Також кулінар розкрив свої секрети приготування цієї страви.
- Важливий хороший сир 9-12%, найбільш схожий на домашній, тільки повинен бути сухим.
- Віджимати від зайвої вологи. Робимо це через рушник, звичайний — вафельний. "Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока. Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирник — мені потрібні "грудочки" — текстура", — пояснив Ярославський.
- Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні і обтрусили від зайвого і на сковороду.
Як приготувати сирники
Інгредієнти:
- 300 г сир (віджатий)
- 1 жовток (або пів яйця)
- 35-45 г цукру — 2 ст. л.
- 25-30 г борошна (столова ложка з горою). Знадобиться ще стільки ж на підпил
- Ваніль або ванільний цукор за смаком
Приготування:
- Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати.
- Викласти на дошку або стіл, де вже є борошно.
- Сформувати "ковбасу", нарізати ножем у "шайби", з них сформувати кульки і вже за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники.
- Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки.
- Потім запекти в духовці — 190 градусів 5-7 хвилин. Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по одному разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку не робіть вироби дуже товстими — вони повинні "просмажитись".
- Подаємо з тим, що ми любимо — сметана або варення, або згущене молоко.
Раніше Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.