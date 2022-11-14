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Ті самі бабусині сирники: суддя "МастерШеф" поділився секретами приготування та рецептом смаколиків

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати смачні сирники - спосіб приготування від Володимира Ярославського Новина оновлена 14 листопада 2022, 11:04
Як приготувати смачні сирники - спосіб приготування від Володимира Ярославського. Фото instagram.com/yaroslavskyi_vova

Як зазначає Ярославський, важливий хороший, сухий сир

Мабуть, один із найулюбленіших українцями страв. Ці смаколики можна приготувати по-різному: сирники з гарбузом, або навіть без яєць і борошна. В будь-якому випадку вони завжди виходять поживними.

Рецептом смачних сирників як в дитинстві поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський. Також кулінар розкрив свої секрети приготування цієї страви.

  1. Важливий хороший сир 9-12%, найбільш схожий на домашній, тільки повинен бути сухим.
  2. Віджимати від зайвої вологи. Робимо це через рушник, звичайний — вафельний. "Я ще робив ульотні сирники з сиру, що зроблений з топленого молока. Сир, який пастоподібний, на мій погляд, взагалі не передає той, мій, бабусин, сирник — мені потрібні "грудочки" — текстура", — пояснив Ярославський.
  3. Ще один секрет, що не перемішувати сирники дуже довго. Змішали швидко, сформували кульки, обваляти в борошні і обтрусили від зайвого і на сковороду.

Як приготувати сирники

Інгредієнти:

  • 300 г сир (віджатий)
  • 1 жовток (або пів яйця)
  • 35-45 г цукру — 2 ст. л.
  • 25-30 г борошна (столова ложка з горою). Знадобиться ще стільки ж на підпил
  • Ваніль або ванільний цукор за смаком

Приготування:

  1. Змішати сир, яйце і цукор виделкою, додати борошно, ще раз перемішати.
  2. Викласти на дошку або стіл, де вже є борошно.
  3. Сформувати "ковбасу", нарізати ножем у "шайби", з них сформувати кульки і вже за допомогою тупої частини ножа сформувати сирники.
  4. Обсмажити з 2-х сторін до рум'яної скоринки.
  5. Потім запекти в духовці — 190 градусів 5-7 хвилин. Або можна зменшити вогонь і досмажити ще по одному разу з усіх боків вже під кришкою. В останньому випадку не робіть вироби дуже товстими — вони повинні "просмажитись".
  6. Подаємо з тим, що ми любимо — сметана або варення, або згущене молоко.

Раніше Володимир Ярославський поділився рецептом солоних сирників без пшеничного борошна.

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#Рецепти #Володимир Ярославський #Сирники