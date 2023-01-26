Как приготовить сало "Пятиминутка", которое тает во рту: простой рецепт

Такое сало получается невероятно нежным.

Сало содержит массу полезных жиров, поэтому врачи его рекомендуют употреблять. В соленом виде оно еще вкуснее свежего, при этом имеет ряд преимуществ, одно из которых — продолжительность хранения. Отметим, что такая нехитрая закуска никогда не теряет популярности среди украинцев.

Еще одним фактором, говорящим в пользу употребления сала, является то, что его засолка не занимает много времени. К примеру, очень популярным является соленое сало "Пятиминутка", которое, как легко понять из названия, готовится очень быстро, пишет receptov.one.

Рецепт сала "Пятиминутка"

Ингредиенты:

свиной грудинки — 1 кг

воды — 1 л

чеснока — 1 головка

лавровых листьев — 5 шт

соли — 4 ст. л.

черный перец молотый и горошком — по вкусу

красный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала. Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут. Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев.

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