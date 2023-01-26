Как приготовить сало "Пятиминутка", которое тает во рту: простой рецепт
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Такое сало получается невероятно нежным.
Сало содержит массу полезных жиров, поэтому врачи его рекомендуют употреблять. В соленом виде оно еще вкуснее свежего, при этом имеет ряд преимуществ, одно из которых — продолжительность хранения. Отметим, что такая нехитрая закуска никогда не теряет популярности среди украинцев.
Еще одним фактором, говорящим в пользу употребления сала, является то, что его засолка не занимает много времени. К примеру, очень популярным является соленое сало "Пятиминутка", которое, как легко понять из названия, готовится очень быстро, пишет receptov.one.
Рецепт сала "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- свиной грудинки — 1 кг
- воды — 1 л
- чеснока — 1 головка
- лавровых листьев — 5 шт
- соли — 4 ст. л.
- черный перец молотый и горошком — по вкусу
- красный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала.
- Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут.
- Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите.
- Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев.
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