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Как приготовить сало "Пятиминутка", которое тает во рту: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Простой рецепт соленого сала Новость обновлена 26 января 2023, 01:22
Простой рецепт соленого сала. Фото 1000.menu

Такое сало получается невероятно нежным.

Сало содержит массу полезных жиров, поэтому врачи его рекомендуют употреблять. В соленом виде оно еще вкуснее свежего, при этом имеет ряд преимуществ, одно из которых — продолжительность хранения. Отметим, что такая нехитрая закуска никогда не теряет популярности среди украинцев.

Еще одним фактором, говорящим в пользу употребления сала, является то, что его засолка не занимает много времени. К примеру, очень популярным является соленое сало "Пятиминутка", которое, как легко понять из названия, готовится очень быстро, пишет receptov.one.

Рецепт сала "Пятиминутка"

Ингредиенты:

  • свиной грудинки — 1 кг
  • воды — 1 л
  • чеснока — 1 головка
  • лавровых листьев — 5 шт
  • соли — 4 ст. л.
  • черный перец молотый и горошком — по вкусу
  • красный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала.
  2. Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут.
  3. Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите.
  4. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.

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