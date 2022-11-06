Як зберігати м’ясо рік без холодильника й заморозки: простий сільський спосіб (відео)

Цей рецепт не вимагає стерилізації і простіший, ніж приготування класичної тушонки

На період морозів потрібно обов’язково запастись м’ясом. І це може бути не лише традиційна тушонка. Є простіший спосіб заготувати м’ясні продукти на зиму, який не вимагає стерилізації. М’ясо можна їсти навіть холодним, що як ніколи до речі в умовах аварійних відключень світла.

Про те, як зберігати м’ясо рік без холодильника і заморозки, розповів шефкухар Сергій Поканевич в Youtube. Вам знадобиться тільки банка, м’ясо та каструля. Не зовсім звичайна тушонка зі свинини виходить дуже смачною й довго зберігається.

Складові:

Свинина (биток) -1 кг

Сіль — 12 г

Спеції (за смаком) – 6 г

Сало (жир) — 300 г

Спосіб приготування:

Формуємо шматки м’яса так, щоб вони максимально заповнювали тару. Готуємо суміш спецій, у тому числі сіль. На 1 кг сирого м’яса потрібно 6-7 г спецій, солі — від 10 до 12 г. У кожну банку додайте по листку лаврового листа, щоб надати м’ясу приємного аромату. Обвалюємо м’ясо у спеціях та відправляємо до банки. Накриваємо кришкою, але не закручуючи. На дно каструлі кладемо рушник і ставимо зверху щільно один до одного банки, заливаємо водою до рівня кришки, щоб вода не потрапила всередину ємності. Ставимо на вогонь. Після закипання поставити на дуже повільний вогонь, накрити кришкою і дві години томити. На дуже повільному вогні розтопити жир на сковороді. Зливати за ступенем розтоплювання. Розтопленим жиром залити банки. Накрити кришками й щільно закрутити. Поставити в каструлю та варити ще 30 хвилин. Дістати банки і не перевертати. Укутати рушником та залишити на добу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитого лечо на зиму, багатого на вітаміни. А також ми писали, як закрити в банках на зиму готовий обід – овочевий плов.