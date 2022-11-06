Як зберігати м’ясо рік без холодильника й заморозки: простий сільський спосіб (відео)
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Цей рецепт не вимагає стерилізації і простіший, ніж приготування класичної тушонки
На період морозів потрібно обов’язково запастись м’ясом. І це може бути не лише традиційна тушонка. Є простіший спосіб заготувати м’ясні продукти на зиму, який не вимагає стерилізації. М’ясо можна їсти навіть холодним, що як ніколи до речі в умовах аварійних відключень світла.
Про те, як зберігати м’ясо рік без холодильника і заморозки, розповів шефкухар Сергій Поканевич в Youtube. Вам знадобиться тільки банка, м’ясо та каструля. Не зовсім звичайна тушонка зі свинини виходить дуже смачною й довго зберігається.
Складові:
- Свинина (биток) -1 кг
- Сіль — 12 г
- Спеції (за смаком) – 6 г
- Сало (жир) — 300 г
Спосіб приготування:
- Формуємо шматки м’яса так, щоб вони максимально заповнювали тару.
- Готуємо суміш спецій, у тому числі сіль. На 1 кг сирого м’яса потрібно 6-7 г спецій, солі — від 10 до 12 г.
- У кожну банку додайте по листку лаврового листа, щоб надати м’ясу приємного аромату.
- Обвалюємо м’ясо у спеціях та відправляємо до банки. Накриваємо кришкою, але не закручуючи.
- На дно каструлі кладемо рушник і ставимо зверху щільно один до одного банки, заливаємо водою до рівня кришки, щоб вода не потрапила всередину ємності. Ставимо на вогонь. Після закипання поставити на дуже повільний вогонь, накрити кришкою і дві години томити.
- На дуже повільному вогні розтопити жир на сковороді. Зливати за ступенем розтоплювання.
- Розтопленим жиром залити банки. Накрити кришками й щільно закрутити.
- Поставити в каструлю та варити ще 30 хвилин.
- Дістати банки і не перевертати. Укутати рушником та залишити на добу.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом соковитого лечо на зиму, багатого на вітаміни. А також ми писали, як закрити в банках на зиму готовий обід – овочевий плов.