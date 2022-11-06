Як приготувати тушонку на зиму без зайвого клопоту: простий рецепт для лінивих

Закрити м'ясо на період холодів простіше, ніж ви думали

На зиму потрібно запастися не тільки традиційною консервацією, наприклад, маринованими помідорами або квашеною капустою, а й подумати про м’ясні закрутки. Найоптимальніший варіант, звичайно ж, це тушонка.

Приготування тушонки зі свинини може бути досить простим і без зайвого клопоту, якщо робити її так, як рекомендує кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. За словами кулінарів, це рецепт тушонки для лінивих, адже готується легко та швидко.

Як закрити тушонку на зиму: простий рецепт

Інгредієнти :

2 кг м’яса

200 г сала

Сіль — 5 ч. л.

Перець (за смаком)

Спосіб приготування:

Нарізаємо сало невеликими кубиками. М’ясо нарізаємо шматочками за розміром приблизно 3 на 4 см. Викладаємо сало в каструлю з товстими стінками, смажимо на невеликому вогні. Солимо м’ясо у розрахунку 2 чайні ложки на 1 кг м’яса. Перчимо. Коли сало добре підсмажиться, додаємо м’ясо. Тушкуємо 2 години. Важливо: щоб шматочки м’яса залишилися цілими, кришку не закриваємо, перемішуємо лише через годину. Перекладаємо тушонку у банки. Можна закрити капроновими кришками. Для більш тривалого зберігання – закатати. З такої кількості продуктів вийде 3 півлітрові банки тушонки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної заготівлі з баклажанів, які за смаком нагадують гриби. А також ми писали, як приготувати неймовірний гарбузовий джем.