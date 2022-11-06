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Як приготувати тушонку на зиму без зайвого клопоту: простий рецепт для лінивих

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Тушонка - топова заготівля на зиму
Тушонка - топова заготівля на зиму. Фото 1000.menu

Закрити м'ясо на період холодів простіше, ніж ви думали

На зиму потрібно запастися не тільки традиційною консервацією, наприклад, маринованими помідорами або квашеною капустою, а й подумати про м’ясні закрутки. Найоптимальніший варіант, звичайно ж, це тушонка.

Приготування тушонки зі свинини може бути досить простим і без зайвого клопоту, якщо робити її так, як рекомендує кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. За словами кулінарів, це рецепт тушонки для лінивих, адже готується легко та швидко.

Як закрити тушонку на зиму: простий рецепт

Інгредієнти :

  • 2 кг м’яса
  • 200 г сала
  • Сіль — 5 ч. л.
  • Перець (за смаком)

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо сало невеликими кубиками. М’ясо нарізаємо шматочками за розміром приблизно 3 на 4 см.
  2. Викладаємо сало в каструлю з товстими стінками, смажимо на невеликому вогні.
  3. Солимо м’ясо у розрахунку 2 чайні ложки на 1 кг м’яса. Перчимо.
  4. Коли сало добре підсмажиться, додаємо м’ясо. Тушкуємо 2 години. Важливо: щоб шматочки м’яса залишилися цілими, кришку не закриваємо, перемішуємо лише через годину.
  5. Перекладаємо тушонку у банки. Можна закрити капроновими кришками. Для більш тривалого зберігання – закатати. З такої кількості продуктів вийде 3 півлітрові банки тушонки.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної заготівлі з баклажанів, які за смаком нагадують гриби. А також ми писали, як приготувати неймовірний гарбузовий джем.

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#Рецепт #М'ясо #Консервація