Баклажани на смак як грибочки: незвичайний рецепт смачної заготівлі, яка сподобається всім

Баклажани з часником будуть просто незамінні взимку

Баклажан — це синенький овоч, який, на жаль, недооцінений для зимових заготівель. Однак із цього корисного овочу можна приготувати справді чудові страви. Наприклад, кабачково-баклажанну ікру або консервовані фаршировані баклажани з перцем і морквою.

Пропонуємо закрити на зиму баклажани з часником, які потім не відрізниш від грибочків. Рецептом смачної заготівлі поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати баклажани з часником на зиму

Інгредієнти:

баклажани — 5 кг

олія — 0,5 л

сіль — 500 г

часник — 150 г

Для маринаду:

вода — 5 л

оцет 9% — 200 г

Приготування:

Нарізати баклажани, засипати сіллю, перемішати і залишити на годину. Ретельно промити. Покласти в киплячий маринад і варити 7-10 хвилин. Відвар злити. У гарячі баклажани одразу додати олію та дрібно нарубаний часник. Перемішати та розкласти по стерилізованих банках. Закатати, перевернути, укутати та залишити до повного остигання.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.