Баклажани на смак як грибочки: незвичайний рецепт смачної заготівлі, яка сподобається всім
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Баклажани з часником будуть просто незамінні взимку
Баклажан — це синенький овоч, який, на жаль, недооцінений для зимових заготівель. Однак із цього корисного овочу можна приготувати справді чудові страви. Наприклад, кабачково-баклажанну ікру або консервовані фаршировані баклажани з перцем і морквою.
Пропонуємо закрити на зиму баклажани з часником, які потім не відрізниш від грибочків. Рецептом смачної заготівлі поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати баклажани з часником на зиму
Інгредієнти:
- баклажани — 5 кг
- олія — 0,5 л
- сіль — 500 г
- часник — 150 г
Для маринаду:
- вода — 5 л
- оцет 9% — 200 г
Приготування:
- Нарізати баклажани, засипати сіллю, перемішати і залишити на годину.
- Ретельно промити.
- Покласти в киплячий маринад і варити 7-10 хвилин. Відвар злити.
- У гарячі баклажани одразу додати олію та дрібно нарубаний часник.
- Перемішати та розкласти по стерилізованих банках.
- Закатати, перевернути, укутати та залишити до повного остигання.
Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.