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Баклажани на смак як грибочки: незвичайний рецепт смачної заготівлі, яка сподобається всім

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати баклажани з часником на зиму - рецепт Новина оновлена 04 листопада 2022, 22:24
Як приготувати баклажани з часником на зиму - рецепт. Фото shuba.life

Баклажани з часником будуть просто незамінні взимку

Баклажан — це синенький овоч, який, на жаль, недооцінений для зимових заготівель. Однак із цього корисного овочу можна приготувати справді чудові страви. Наприклад, кабачково-баклажанну ікру або консервовані фаршировані баклажани з перцем і морквою.

Пропонуємо закрити на зиму баклажани з часником, які потім не відрізниш від грибочків. Рецептом смачної заготівлі поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати баклажани з часником на зиму

Інгредієнти:

  • баклажани — 5 кг
  • олія — 0,5 л
  • сіль — 500 г
  • часник — 150 г

Для маринаду:

  • вода — 5 л
  • оцет 9% — 200 г

Приготування:

  1. Нарізати баклажани, засипати сіллю, перемішати і залишити на годину.
  2. Ретельно промити.
  3. Покласти в киплячий маринад і варити 7-10 хвилин. Відвар злити.
  4. У гарячі баклажани одразу додати олію та дрібно нарубаний часник.
  5. Перемішати та розкласти по стерилізованих банках.
  6. Закатати, перевернути, укутати та залишити до повного остигання.

Раніше "Телеграф" поділився рецептом закуски з маринованих баклажанів. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.

Теги:
#Рецепти #Баклажани #Консервація