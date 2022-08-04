Рус

Що додати в кабачкову ікру, щоб стало ще смачніше: секрет насиченого смаку заготівлі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
190
Кабачково-баклажанна ікра на зиму - як приготувати
Кабачково-баклажанна ікра на зиму - як приготувати

Домашня кабачкова ікра неймовірно смачна з додаванням ще одного овочу

Кабачок – універсальний овоч для консервації. Його можна закрити на зиму з маринадом або додати до "закрутки" з іншими овочами. Найпопулярніша в українців страва — кабачкова ікра, класичним рецептом якої ми ділилися раніше.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам ознайомитись із рецептом кабачкової ікри з баклажанами. Цих інгредієнтів влітку не бракує. З такої кількості вийде 3 літрові банки ікри, пише vazhnoznat.

Як зробити кабачкову ікру з баклажанами

Інгредієнти:

  • 1700 г кабачків
  • 1 кг баклажанів
  • 500 г моркви
  • 400 г цибулі
  • 1 головка часнику
  • 300 мл олії
  • 200 г томатної пасти
  • 1 ч. л. суміші перців
  • 2 ст. л. 9% оцту
  • 3 ст. л. солі
  • 2 ч. л. цукру

Приготування:

  1. Кабачки промиваємо та очищаємо від шкірки. Кінчики та насіння овочів видаляємо. Кабачки нарізаємо невеликими шматочками. Те саме робимо і з баклажанами.
  2. Моркву також промиваємо, обрізаємо хвостик та кінчики. Очищаємо овоч від шкірки і нарізаємо великими кружальцями. Видаляємо шкірку цибулі і промиваємо овоч. Подрібнюємо великими кубиками. Часник чистимо і натираємо на середній тертці.
  3. Готуємо кабачково-баклажанну ікру в каструлі з товстим дном із нержавіючої сталі.
  4. Вливаємо туди олію і додаємо цибулю з морквою. На помірному вогні доводимо овочі до кипіння, потім зменшуємо вогонь і тушимо 15 хвилин при слабкому кипінні. Періодично помішуємо.
  5. Додаємо в ємність баклажани та кабачки. Перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушимо після закипання ще 30 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи.
  6. Потім подрібнюємо овочі блендером до однорідної консистенції. Додаємо томатну пасту, сіль, цукор та суміш перців. Перемішуємо та повертаємо каструлю з ікрою на повільний вогонь. Тушимо ще 20 хвилин.
  7. Наприкінці приготування додаємо оцет та часник. Перемішуємо і тушимо ще 5 хвилин. Поки овочі готуються, стерилізуємо тару. Перекладаємо ікру в банки та закриваємо кришками.
  8. Перевертаємо банки і накриваємо рушником або ковдрою до повного остигання. Зберігаємо кабачково-баклажанну ікру у темному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Баклажани #Консервація #Кабачкова ікра