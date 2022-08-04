Що додати в кабачкову ікру, щоб стало ще смачніше: секрет насиченого смаку заготівлі

Домашня кабачкова ікра неймовірно смачна з додаванням ще одного овочу

Кабачок – універсальний овоч для консервації. Його можна закрити на зиму з маринадом або додати до "закрутки" з іншими овочами. Найпопулярніша в українців страва — кабачкова ікра, класичним рецептом якої ми ділилися раніше.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам ознайомитись із рецептом кабачкової ікри з баклажанами. Цих інгредієнтів влітку не бракує. З такої кількості вийде 3 літрові банки ікри, пише vazhnoznat.

Як зробити кабачкову ікру з баклажанами

Інгредієнти:

1700 г кабачків

1 кг баклажанів

500 г моркви

400 г цибулі

1 головка часнику

300 мл олії

200 г томатної пасти

1 ч. л. суміші перців

2 ст. л. 9% оцту

3 ст. л. солі

2 ч. л. цукру

Приготування:

Кабачки промиваємо та очищаємо від шкірки. Кінчики та насіння овочів видаляємо. Кабачки нарізаємо невеликими шматочками. Те саме робимо і з баклажанами. Моркву також промиваємо, обрізаємо хвостик та кінчики. Очищаємо овоч від шкірки і нарізаємо великими кружальцями. Видаляємо шкірку цибулі і промиваємо овоч. Подрібнюємо великими кубиками. Часник чистимо і натираємо на середній тертці. Готуємо кабачково-баклажанну ікру в каструлі з товстим дном із нержавіючої сталі. Вливаємо туди олію і додаємо цибулю з морквою. На помірному вогні доводимо овочі до кипіння, потім зменшуємо вогонь і тушимо 15 хвилин при слабкому кипінні. Періодично помішуємо. Додаємо в ємність баклажани та кабачки. Перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушимо після закипання ще 30 хвилин на повільному вогні, періодично помішуючи. Потім подрібнюємо овочі блендером до однорідної консистенції. Додаємо томатну пасту, сіль, цукор та суміш перців. Перемішуємо та повертаємо каструлю з ікрою на повільний вогонь. Тушимо ще 20 хвилин. Наприкінці приготування додаємо оцет та часник. Перемішуємо і тушимо ще 5 хвилин. Поки овочі готуються, стерилізуємо тару. Перекладаємо ікру в банки та закриваємо кришками. Перевертаємо банки і накриваємо рушником або ковдрою до повного остигання. Зберігаємо кабачково-баклажанну ікру у темному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачкову ікру, щоб вона не пригоріла. У цьому випадку важливо вибрати правильний посуд.