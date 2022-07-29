З чим закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли хрусткими та пікантними: суперпростий рецепт (відео)
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Завдяки соковитому соусу кабачки мають солодко-гострий післясмак
Доки триває сезон кабачків, встигніть заготовити цей чудовий овоч на зиму. Можна зробити не тільки традиційні "закрутки", наприклад, замаринувати кабачки, а й приготувати салат із додатковими інгредієнтами.
Рецептом консервованої закуски з кабачків на зиму поділилася фудблогерка tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовані в такий спосіб, виходять хрусткими, а солодко-гострий соус надає салату пікантності.
Інгредієнти на 5 банок об’ємом по 0,5 л:
- 2 кг кабачків (молодих плодів без кісточок)
- 1 солодкий перець (бажано червоний)
- 1 яблуко
- 1 цибулина
- 1-2 перцю чилі
- 1 морква
- 1 головка часнику
- 70 г томатної пасти
- 200 г цукру
- 100 г 9-процентного оцту
- 50 г солі
Спосіб приготування:
- Кабачки нарізати довгими брусками.
- Решту овочів пропустити через м’ясорубку. Скласти в каструлю.
- Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння.
- Всипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить – варити годину на середньому вогні.
- Готовий салат розлити у стерильні банки, герметично закрити. Перевернути та укутати в ковдру до повного остигання.
Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.