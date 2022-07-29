З чим закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли хрусткими та пікантними: суперпростий рецепт (відео)

Завдяки соковитому соусу кабачки мають солодко-гострий післясмак

Доки триває сезон кабачків, встигніть заготовити цей чудовий овоч на зиму. Можна зробити не тільки традиційні "закрутки", наприклад, замаринувати кабачки, а й приготувати салат із додатковими інгредієнтами.

Рецептом консервованої закуски з кабачків на зиму поділилася фудблогерка tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовані в такий спосіб, виходять хрусткими, а солодко-гострий соус надає салату пікантності.

Інгредієнти на 5 банок об’ємом по 0,5 л:

2 кг кабачків (молодих плодів без кісточок)

1 солодкий перець (бажано червоний)

1 яблуко

1 цибулина

1-2 перцю чилі

1 морква

1 головка часнику

70 г томатної пасти

200 г цукру

100 г 9-процентного оцту

50 г солі

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати довгими брусками. Решту овочів пропустити через м’ясорубку. Скласти в каструлю. Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння. Всипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить – варити годину на середньому вогні. Готовий салат розлити у стерильні банки, герметично закрити. Перевернути та укутати в ковдру до повного остигання.

Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.