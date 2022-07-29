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З чим закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли хрусткими та пікантними: суперпростий рецепт (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Закуска з кабачків прикрасить будь-яку вечерю
Закуска з кабачків прикрасить будь-яку вечерю

Завдяки соковитому соусу кабачки мають солодко-гострий післясмак

Доки триває сезон кабачків, встигніть заготовити цей чудовий овоч на зиму. Можна зробити не тільки традиційні "закрутки", наприклад, замаринувати кабачки, а й приготувати салат із додатковими інгредієнтами.

Рецептом консервованої закуски з кабачків на зиму поділилася фудблогерка tanyushina в Instagram. Кабачки, приготовані в такий спосіб, виходять хрусткими, а солодко-гострий соус надає салату пікантності.

Інгредієнти на 5 банок об’ємом по 0,5 л:

  • 2 кг кабачків (молодих плодів без кісточок)
  • 1 солодкий перець (бажано червоний)
  • 1 яблуко
  • 1 цибулина
  • 1-2 перцю чилі
  • 1 морква
  • 1 головка часнику
  • 70 г томатної пасти
  • 200 г цукру
  • 100 г 9-процентного оцту
  • 50 г солі

Спосіб приготування:

  1. Кабачки нарізати довгими брусками.
  2. Решту овочів пропустити через м’ясорубку. Скласти в каструлю.
  3. Додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет. Довести до кипіння.
  4. Всипати кабачки в каструлю, перемішати. Спочатку рідини буде мало, але потім кабачки почнуть віддавати вологу. Як закипить – варити годину на середньому вогні.
  5. Готовий салат розлити у стерильні банки, герметично закрити. Перевернути та укутати в ковдру до повного остигання.

Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Консервація