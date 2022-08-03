Як готувати кабачкову ікру на зиму, щоб вона не пригоріла: простіше рецепту немає (відео)

Щоб приготувати ідеальну кабачкову ікру, потрібно знати простий прийом

Кабачок — універсальний овоч для консервації, який можна закрити на зиму з маринадом або додати до "закрутки" з іншими овочами. Улюблена страва з кабачків – ікра. Якщо готувати її в домашніх умовах, то вона виходить набагато смачнішою за магазинну.

Щоб кабачкова ікра в процесі варіння не пригоріла, важливо вибрати правильний посуд. Простим рецептом кабачкової ікри, яку можна вживати зараз або заготовити на зиму, поділився фудблогер Алекс Міль у Instagram.

Інгредієнти (у розрахунку на банку об’ємом 1 л):

1 кг очищених кабачків

250 г моркви

300 г цибулі

80 г томатної пасти або кетчупу

40-50 г олії

ст. ложка цукру

ложка солі, мелений перець, коріандр 🧂

1 ст. ложка оцту

Спосіб приготування:

На олії обсмажуємо нарізану цибулю 3 хвилини. Додаємо натерту моркву, смажимо ще 4 хвилини. Додаємо томат, перемішуємо і тушкуємо 3 хвилини. Перекладаємо всю масу в каструлю. Додаємо кабачок, нарізаний кубиком (кабачок очистити від шкірки, а якщо він старий, то очистити і від насіння та м’якоті). Додаємо сіль, перець, цукор, коріандр. Готуємо на малому вогні, при закритій кришці, регулярно перемішуючи, поки кабачок стане м’яким. Обов’язково: каструля має бути з товстим дном, інакше маса прилипатиме. Коли кабачок стане м’яким – дістаємо та перебиваємо в однорідну масу блендером. Ставимо назад на вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо. Вливаємо оцет, вимішуємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму із часником. Овочі виходять пікантними, хрусткими та дуже смачними.