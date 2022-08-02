Кабачки за цим рецептом виходять пікантні, хрусткі та дуже смачні: рецепт секретного маринаду
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 199
Вийдуть хрусткі мариновані кабачки з великою кількістю зелені та прянощів
Що робити, якщо цього року врожай кабачків видався на славу, але ідеї, як приготувати овочі, вичерпалися? Радимо зробити апетитні кабачкові оладки, а також закрити кілька баночок пряної та смачної маринованої закуски з кабачків.
З наведених нижче інгредієнтів виходить три літрові банки. Рецептом маринованих кабачків з часником поділилися на сайті vazhnoznat.
Як замаринувати кабачки з часником на зиму
Інгредієнти:
- 1,7 кг кабачків
- 6 зубчиків часнику
- 9 гілочок кропу
- 6 листочків вишні
- 1 великий лист хрону
- 3 гілочки петрушки
- 6 листків лаврового листа
- 15 шт. перцю чорного горошком
- 3 ст. л. цукру з гіркою
- 3 ст. л. солі без гірки
- 6 шт. запашного перцю горошком
- 3 ст. л. 9% оцту
Приготування:
- Миємо та стерилізуємо банки та кришки. У кожну банку кладемо по 2 листочки вишні, по 3 гілочки кропу і по 1 гілочці петрушки. Один великий лист хріну розподіляємо так, щоб у кожній баночці було його порівну.
- Кожен зубчик часнику розрізаємо навпіл і теж кладемо у банки. Відправляємо туди по 2 листочки лаврового листа, по 2 горошини запашного перцю та по 5 горошин чорного перцю.
- Промиваємо кабачки та зрізаємо хвостики. Далі зрізаємо шкірку, якщо на ній є дефекти. Овочі нарізаємо на кружечки завтовшки приблизно 1 см. Утрамбовуємо в банки.
- Готуємо маринад. У каструлю наливаємо воду і ставимо на вогонь. Після закипання заливаємо нею кабачки. Накриваємо банки кришками та залишаємо на 10 хвилин. Тим часом кип’ятимо другу порцію води.
- Після закінчення часу першу воду з кабачків зливаємо (вона більше не потрібна). Овочі заливаємо другою порцією окропу. Накриваємо банки кришками та знову залишаємо на 10 хвилин. Потім зливаємо з кабачків воду і переливаємо в каструлю. Цей маринад потрібно буде закип’ятити.
- Поки вода закипає, у кожну банку додаємо 1 столову ложку цукру з гіркою, 1 столову ложку солі без гірки та 1 столову ложку оцту. Киплячою водою заливаємо кабачки. Закриваємо їх закаточними кришками. Струшуємо кожну банку, щоб цукор та сіль розчинилися.
- Банки перевертаємо кришками донизу і укутуємо ковдрою. Залишаємо в такому вигляді до повного остигання.
Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.