Як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси: несподіваний рецепт заготівлі
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Готуємо мариновані кабачки так, щоб за смаком вони не відрізнялися від екзотичних фруктів
Сезон кабачків у самому розпалі, тому багато хто вже встиг закрити кабачки в пряній заправці або ж ікру з кабачків, а також побалувати своїх близьких апетитними й пишними котлетами з кабачків.
Цікавим рецептом маринованих кабачків, які за смаком виходять як ананаси, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy. Заготівля добре зберігається і виходить дуже смачною. Із заплющеними очима ніхто і не відгадає, що насправді їсть.
Як замаринувати кабачки як ананаси на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг очищеного кабачка
- 350 г ананасового покупного соку
- 0,5 ст. цукру
- 2/3 ч.л. лимонної кислоти
- ванілін на кінчику ножа
Чим старші кабачки, тим більше потрібно рідини — збільшуйте сік або додайте води.
Приготування:
- Кабачки чистимо, прибираємо серединку.
- У каструлі на вогні змішуємо всі інгредієнти.
- Опускаємо в сироп кабачки та варимо після закипання 15 хвилин, акуратно помішуючи.
- Розкладаємо по стерилізованих банках, заливаємо сиропом і закриваємо, у теплу шубу до остигання.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагеті.