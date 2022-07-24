Як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси: несподіваний рецепт заготівлі

Готуємо мариновані кабачки так, щоб за смаком вони не відрізнялися від екзотичних фруктів

Сезон кабачків у самому розпалі, тому багато хто вже встиг закрити кабачки в пряній заправці або ж ікру з кабачків, а також побалувати своїх близьких апетитними й пишними котлетами з кабачків.

Цікавим рецептом маринованих кабачків, які за смаком виходять як ананаси, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy. Заготівля добре зберігається і виходить дуже смачною. Із заплющеними очима ніхто і не відгадає, що насправді їсть.

Як замаринувати кабачки як ананаси на зиму

Інгредієнти:

1 кг очищеного кабачка

350 г ананасового покупного соку

0,5 ст. цукру

2/3 ч.л. лимонної кислоти

ванілін на кінчику ножа

Чим старші кабачки, тим більше потрібно рідини — збільшуйте сік або додайте води.

Приготування:

Кабачки чистимо, прибираємо серединку. У каструлі на вогні змішуємо всі інгредієнти. Опускаємо в сироп кабачки та варимо після закипання 15 хвилин, акуратно помішуючи. Розкладаємо по стерилізованих банках, заливаємо сиропом і закриваємо, у теплу шубу до остигання.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагеті.