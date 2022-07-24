Найпростіша закуска, яка з’їдається дуже швидко: рецепт запечених перчиків (відео)
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Ця закуска не вимагає багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше
Запечені овочі – це дуже смачно. Запечений перець — відмінна закуска до інших страв, яка готується зі свіжих овочів зазвичай влітку або на початку осені.
Рецептом запеченого перцю поділився український шеф-кухар Володимир Ярославський. Кулінар радить брати не товсті та довгасті сорти – у них менше насіння та щільний, проте соковитий м'якуш, який під час запікання не втрачає багато вологи. Рецепт працюватиме з будь-яким перцем.
Як смачно запекти перець
Інгредієнти:
- 1 кг перців
- 2 зубчики часнику
- Трохи кінзи та петрушки
- Оливкова олія або духмяна домашня
- Сіль
- Бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимона або яблучний оцет)
- М’який козячий молодий сир (або бринза)
Приготування:
- В перця видаляємо насіння і розрізаємо навпіл, змащуємо поверхню олією. Ставимо в розігріту духовку (режим верхнього нагрівання разом з обдувом).
- Чекаємо, поки поверхня (шкірка) перців прямо майже згорить. Не хвилюйтесь – так треба!
- Дістаємо готові перці, накриваємо фольгою (або рушником) і чекаємо, доки охолоне.
- Очищаємо перці від засмаглої шкірки — коли вона спалена, це дуже легко робити.
- Додаємо до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу та петрушку. Перемішуємо і пробуємо — при необхідності додаємо ще солі та кислоти.
- Подаємо зі шматочками молодого сиру.
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати перці в олії із травами на зиму. Страва вийде неймовірно смачною і ситною, і відмінно підійде до різних гарнірів.