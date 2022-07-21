З чим замалосолити помідори, щоб смак був пікантним: секретний інгредієнт, який коштує копійки

Виходить дуже смачна та пікантна закуска

Це один із традиційних овочів для консервації. Помідори маринують і закочують на зиму цілими плодами або у вигляді салатів. Однак мало хто готує малосольні томати, і дарма, адже це чудова закуска до будь-якого гарніру.

Цей рецепт точно сподобається любителям солінь із помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки секретному компоненту — часнику.

Як замалосолити помідори з часником

Інгредієнти на 1 кг помідорів середнього розміру:

1.5 л води

4 ст. солі

2 ст. цукру

1.5 ч. л. оцту

5 гілочок кропу

1 корінь петрушки

3 лаврових листи

2 листя смородини

4 листочки вишні

6 горошин чорного перцю

1/3 ч. л. насіння гірчиці

1/3 ч. л. паприки

2 гвоздики

6 – 8 зубчика часнику

Приготування:

Беремо помідори, миємо та надрізаємо трохи збоку, вставляємо різані зубчики часнику. Укладаємо помідори в каструлі або банку пересипаючи сіллю, цукром, спеціями та приправами. Воду кип’ятимо. Вистоюємо її 1–2 хвилини та заливаємо помідори. Додаємо оцет і накриваємо кришкою. Після того, як каструлька або банка повністю охолоне, її потрібно прибрати в холодильник. За 10–12 годин малосольні помідори вже готові.

Раніше ми ділилися рецептом смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.