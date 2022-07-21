З чим замалосолити помідори, щоб смак був пікантним: секретний інгредієнт, який коштує копійки
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Виходить дуже смачна та пікантна закуска
Це один із традиційних овочів для консервації. Помідори маринують і закочують на зиму цілими плодами або у вигляді салатів. Однак мало хто готує малосольні томати, і дарма, адже це чудова закуска до будь-якого гарніру.
Цей рецепт точно сподобається любителям солінь із помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки секретному компоненту — часнику.
Як замалосолити помідори з часником
Інгредієнти на 1 кг помідорів середнього розміру:
- 1.5 л води
- 4 ст. солі
- 2 ст. цукру
- 1.5 ч. л. оцту
- 5 гілочок кропу
- 1 корінь петрушки
- 3 лаврових листи
- 2 листя смородини
- 4 листочки вишні
- 6 горошин чорного перцю
- 1/3 ч. л. насіння гірчиці
- 1/3 ч. л. паприки
- 2 гвоздики
- 6 – 8 зубчика часнику
Приготування:
- Беремо помідори, миємо та надрізаємо трохи збоку, вставляємо різані зубчики часнику.
- Укладаємо помідори в каструлі або банку пересипаючи сіллю, цукром, спеціями та приправами.
- Воду кип’ятимо. Вистоюємо її 1–2 хвилини та заливаємо помідори.
- Додаємо оцет і накриваємо кришкою. Після того, як каструлька або банка повністю охолоне, її потрібно прибрати в холодильник. За 10–12 годин малосольні помідори вже готові.
Раніше ми ділилися рецептом смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.