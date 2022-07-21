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З чим замалосолити помідори, щоб смак був пікантним: секретний інгредієнт, який коштує копійки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Малосольні помідори з часником Новина оновлена 21 липня 2022, 17:58
Малосольні помідори з часником

Виходить дуже смачна та пікантна закуска

Це один із традиційних овочів для консервації. Помідори маринують і закочують на зиму цілими плодами або у вигляді салатів. Однак мало хто готує малосольні томати, і дарма, адже це чудова закуска до будь-якого гарніру.

Цей рецепт точно сподобається любителям солінь із помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки секретному компоненту — часнику.

Як замалосолити помідори з часником

Інгредієнти на 1 кг помідорів середнього розміру:

  • 1.5 л води
  • 4 ст. солі
  • 2 ст. цукру
  • 1.5 ч. л. оцту
  • 5 гілочок кропу
  • 1 корінь петрушки
  • 3 лаврових листи
  • 2 листя смородини
  • 4 листочки вишні
  • 6 горошин чорного перцю
  • 1/3 ч. л. насіння гірчиці
  • 1/3 ч. л. паприки
  • 2 гвоздики
  • 6 – 8 зубчика часнику

Приготування:

  1. Беремо помідори, миємо та надрізаємо трохи збоку, вставляємо різані зубчики часнику.
  2. Укладаємо помідори в каструлі або банку пересипаючи сіллю, цукром, спеціями та приправами.
  3. Воду кип’ятимо. Вистоюємо її 1–2 хвилини та заливаємо помідори.
  4. Додаємо оцет і накриваємо кришкою. Після того, як каструлька або банка повністю охолоне, її потрібно прибрати в холодильник. За 10–12 годин малосольні помідори вже готові.

Раніше ми ділилися рецептом смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.

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#Помідори #Рецепти #Консервація