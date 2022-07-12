Із задоволенням з’їсте взимку: рецепт найсмачнішого гострого овочевого салату
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Пропонуємо простий, але в той же час дуже смачний салат із моркви та болгарського перцю на зиму
Взимку немає нічого кращого, ніж відкрити під гарячий обід баночку гострого салату з овочами.
Страва готується досить просто, а з овочів нам знадобляться лише морква, часник та болгарський перець. Рецептом салату поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати салат на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг моркви натерти на великій тертці
- 100 г часнику (натерти на дрібній тертці)
- 300 г болгарського перцю (нарізати тонкою соломкою)
- 150 г цукрового піску
- 100 мл оцту 9%
- 400 г томатної пасти
- 250 мл олії
- чорний мелений перець 0,5 ч. л.
- 2 ст. солі
Приготування:
- Добре перемішуємо, тушимо після закипання, помішуючи, 40 хв.
- Закочуємо в стерильні банки, укутуємо до повного остигання.
Раніше "Телеграф" писав, як законсервувати овочевий салат на зиму, що банки не вибухали.