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Із задоволенням з’їсте взимку: рецепт найсмачнішого гострого овочевого салату

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати гострий овочевий салат
Як приготувати гострий овочевий салат

Пропонуємо простий, але в той же час дуже смачний салат із моркви та болгарського перцю на зиму

Взимку немає нічого кращого, ніж відкрити під гарячий обід баночку гострого салату з овочами.

Страва готується досить просто, а з овочів нам знадобляться лише морква, часник та болгарський перець. Рецептом салату поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати салат на зиму

Інгредієнти:

  • 2 кг моркви натерти на великій тертці
  • 100 г часнику (натерти на дрібній тертці)
  • 300 г болгарського перцю (нарізати тонкою соломкою)
  • 150 г цукрового піску
  • 100 мл оцту 9%
  • 400 г томатної пасти
  • 250 мл олії
  • чорний мелений перець 0,5 ч. л.
  • 2 ст. солі

Приготування:

  1. Добре перемішуємо, тушимо після закипання, помішуючи, 40 хв.
  2. Закочуємо в стерильні банки, укутуємо до повного остигання.

Раніше "Телеграф" писав, як законсервувати овочевий салат на зиму, що банки не вибухали.

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#Рецепти #Салати #Консервація