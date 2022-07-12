Із задоволенням з’їсте взимку: рецепт найсмачнішого гострого овочевого салату

Пропонуємо простий, але в той же час дуже смачний салат із моркви та болгарського перцю на зиму

Взимку немає нічого кращого, ніж відкрити під гарячий обід баночку гострого салату з овочами.

Страва готується досить просто, а з овочів нам знадобляться лише морква, часник та болгарський перець. Рецептом салату поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати салат на зиму

Інгредієнти:

2 кг моркви натерти на великій тертці

100 г часнику (натерти на дрібній тертці)

300 г болгарського перцю (нарізати тонкою соломкою)

150 г цукрового піску

100 мл оцту 9%

400 г томатної пасти

250 мл олії

чорний мелений перець 0,5 ч. л.

2 ст. солі

Приготування:

Добре перемішуємо, тушимо після закипання, помішуючи, 40 хв. Закочуємо в стерильні банки, укутуємо до повного остигання.

Раніше "Телеграф" писав, як законсервувати овочевий салат на зиму, що банки не вибухали.