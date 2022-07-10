Цей овочевий салат на зиму ви ще не готували: пряність страві додасть лише 1 інгредієнт
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Такі салати стануть чудовою альтернативою стандартній консервації
Овочевий салат з баклажанів, помідорів та болгарського перцю — родом з дитинства, що називається "бабусин рецепт". Для пікантності варто лише додати звичайний часник.
Ця страва стане вашою найулюбленішою з домашньої консервації. Дуже просто робиться, а виходить смачно! Рецептом овочевого салату на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- 1,5 кг помідорів
- 1 кг баклажанів
- 1 кг кабачків
- 1 кг болгарського перцю
- 1 кг моркви
- 200 г часнику
- 70 мл оцту 9%-го
- 500 мл олії
- 200 г цукру
- 70 г солі
- зелень
Приготування:
- Помідори пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо в блендері, моркву натираємо на великій тертці, баклажани, перець і кабачки нарізаємо кубиками.
- У томатне пюре додаємо олію, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник з петрушкою.
- Тушимо в казані або мультиварці томатне пюре.
- Доводимо томатне пюре до кипіння, додаємо нарізані овочі, перемішуємо і тушимо протягом 45 хвилин.
- Салат у гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих банках, закочуємо, перевертаємо, укутуємо.
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