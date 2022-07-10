Рус

Цей овочевий салат на зиму ви ще не готували: пряність страві додасть лише 1 інгредієнт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
412
Овочевий салат із часником на зиму
Овочевий салат із часником на зиму

Такі салати стануть чудовою альтернативою стандартній консервації

Овочевий салат з баклажанів, помідорів та болгарського перцю — родом з дитинства, що називається "бабусин рецепт". Для пікантності варто лише додати звичайний часник.

Ця страва стане вашою найулюбленішою з домашньої консервації. Дуже просто робиться, а виходить смачно! Рецептом овочевого салату на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг помідорів
  • 1 кг баклажанів
  • 1 кг кабачків
  • 1 кг болгарського перцю
  • 1 кг моркви
  • 200 г часнику
  • 70 мл оцту 9%-го
  • 500 мл олії
  • 200 г цукру
  • 70 г солі
  • зелень

Приготування:

  1. Помідори пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо в блендері, моркву натираємо на великій тертці, баклажани, перець і кабачки нарізаємо кубиками.
  2. У томатне пюре додаємо олію, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник з петрушкою.
  3. Тушимо в казані або мультиварці томатне пюре.
  4. Доводимо томатне пюре до кипіння, додаємо нарізані овочі, перемішуємо і тушимо протягом 45 хвилин.
  5. Салат у гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих банках, закочуємо, перевертаємо, укутуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати розсіл, який не ставатиме каламутним.

Теги:
#Рецепти #Консервація