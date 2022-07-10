Цей овочевий салат на зиму ви ще не готували: пряність страві додасть лише 1 інгредієнт

Такі салати стануть чудовою альтернативою стандартній консервації

Овочевий салат з баклажанів, помідорів та болгарського перцю — родом з дитинства, що називається "бабусин рецепт". Для пікантності варто лише додати звичайний часник.

Ця страва стане вашою найулюбленішою з домашньої консервації. Дуже просто робиться, а виходить смачно! Рецептом овочевого салату на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

1,5 кг помідорів

1 кг баклажанів

1 кг кабачків

1 кг болгарського перцю

1 кг моркви

200 г часнику

70 мл оцту 9%-го

500 мл олії

200 г цукру

70 г солі

зелень

Приготування:

Помідори пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо в блендері, моркву натираємо на великій тертці, баклажани, перець і кабачки нарізаємо кубиками. У томатне пюре додаємо олію, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник з петрушкою. Тушимо в казані або мультиварці томатне пюре. Доводимо томатне пюре до кипіння, додаємо нарізані овочі, перемішуємо і тушимо протягом 45 хвилин. Салат у гарячому вигляді розкладаємо по стерилізованих банках, закочуємо, перевертаємо, укутуємо.

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