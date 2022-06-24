Не вибухає і не вимагає стерилізації! Рецепт смачного салату на зиму

Ідеальний рецепт консервації, від якої будуть у захваті ліниві господині

Пропонуємо приготувати консервовані овочі без стерилізації. Такий салат на зиму готується настільки просто, що ви можете закручувати овочі, таким чином, у промислових масштабах! До того ж цей салат ніколи не вибухає.

Головна вимога — чітко дотримуватись порядку закладки та пропорції, пишуть у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Цибуля — 0.5 кг

Морква — 0.5 кг

Баклажани — 1 кг

Перець солодкий — 1 кг.

Помідори — 2 кг

1 с.л. цукру

1 с.л. солі

100 г оцту 6% (можна і 9%, хто любить гостріше)

200 г олії

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Приготування:

Овочі нарізаємо крупно: моркву і цибулю — товстими кільцями, баклажани — товстими півкільцями, помідори — шматочками (вони викладаються зверху і дають основний сік). Складаємо овочі в казан, доводимо до кипіння і, не помішуючи, на малому вогні кип’ятимо 35-40 хвилин. Розкладаємо по стерильним банкам і одразу закочуємо. Не кутаємо.

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