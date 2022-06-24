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Не вибухає і не вимагає стерилізації! Рецепт смачного салату на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Консервовані овочі без стерилізації на зиму Новина оновлена 24 червня 2022, 20:29
Консервовані овочі без стерилізації на зиму

Ідеальний рецепт консервації, від якої будуть у захваті ліниві господині

Пропонуємо приготувати консервовані овочі без стерилізації. Такий салат на зиму готується настільки просто, що ви можете закручувати овочі, таким чином, у промислових масштабах! До того ж цей салат ніколи не вибухає.

Головна вимога — чітко дотримуватись порядку закладки та пропорції, пишуть у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • Цибуля — 0.5 кг
  • Морква — 0.5 кг
  • Баклажани — 1 кг
  • Перець солодкий — 1 кг.
  • Помідори — 2 кг
  • 1 с.л. цукру
  • 1 с.л. солі
  • 100 г оцту 6% (можна і 9%, хто любить гостріше)
  • 200 г олії

Приготування:

  1. Овочі нарізаємо крупно: моркву і цибулю — товстими кільцями, баклажани — товстими півкільцями, помідори — шматочками (вони викладаються зверху і дають основний сік).
  2. Складаємо овочі в казан, доводимо до кипіння і, не помішуючи, на малому вогні кип’ятимо 35-40 хвилин.
  3. Розкладаємо по стерильним банкам і одразу закочуємо. Не кутаємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати розсіл, який не ставатиме каламутним.

Теги:
#Овочі #Рецепти #Консервація