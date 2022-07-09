Найсмачніша маринована цвітна капуста: легкий рецепт страви, яка порадує вас цієї зими
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 112
Якщо хочете законсервувати щось незвичайне, то обов’язково скуштуйте цей смачний салат
Цей овоч відмінно підходить для закруток. Цвітну капусту, яку можна смачно запекти в духовці, можна замаринувати на зиму.
Овочі виходять нерозвареними, хрусткими та смачними. Рецептом маринованої цвітної капусти на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- Цвітна капуста — 2 качани (2 кг 200 г)
- Морква — 2 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Часник — 100 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика)
- Гострий перець – по 1-2 шт. на 1-літр. банку
- Кріп (парасольки), листя хрону, вишні, смородини
- Запашний перець
- Гвоздика
- Лавровий лист
- Оцет 70%
Маринад:
На 1 літр води – 2 ст.л. солі, 1 ч. л. цукру
Приготування:
- Розбираємо цвітну капусту на суцвіття, добре промиваємо.
- Болгарський перець ріжемо кубиками, моркву ріжемо великими колечками, цибулю теж нарізаємо досить крупно.
- На дно кожної банки укладаємо по парочці листя смородини, вишні, шматок листа хрону, петрушку, пару зубчиків часнику, гострий перець, лавровий лист, 3-4 горошини запашного перцю, 2-3 гвоздики.
- Зверху укладаємо капусту. Краще сильніше утрамбувати, вона потім осідатиме.
- Заливаємо банки окропом на 3 хвилини, прикривши банку кришкою.
- Зливаємо окріп, заливаємо киплячим маринадом і додаємо в кожну 1-літрову банку по 0,5 ч.л. оцту 70%.
- Закриваємо кришками, перевертаємо і залишаємо остигати.
Раніше "Телеграф" розповів, як заготовити баклажани на зиму, щоб вони не розвалювалися.