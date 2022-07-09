Найсмачніша маринована цвітна капуста: легкий рецепт страви, яка порадує вас цієї зими

Якщо хочете законсервувати щось незвичайне, то обов’язково скуштуйте цей смачний салат

Цей овоч відмінно підходить для закруток. Цвітну капусту, яку можна смачно запекти в духовці, можна замаринувати на зиму.

Овочі виходять нерозвареними, хрусткими та смачними. Рецептом маринованої цвітної капусти на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Цвітна капуста — 2 качани (2 кг 200 г)

Морква — 2 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Часник — 100 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт. (велика)

Гострий перець – по 1-2 шт. на 1-літр. банку

Кріп (парасольки), листя хрону, вишні, смородини

Запашний перець

Гвоздика

Лавровий лист

Оцет 70%

Маринад:

На 1 літр води – 2 ст.л. солі, 1 ч. л. цукру

Приготування:

Розбираємо цвітну капусту на суцвіття, добре промиваємо. Болгарський перець ріжемо кубиками, моркву ріжемо великими колечками, цибулю теж нарізаємо досить крупно. На дно кожної банки укладаємо по парочці листя смородини, вишні, шматок листа хрону, петрушку, пару зубчиків часнику, гострий перець, лавровий лист, 3-4 горошини запашного перцю, 2-3 гвоздики. Зверху укладаємо капусту. Краще сильніше утрамбувати, вона потім осідатиме. Заливаємо банки окропом на 3 хвилини, прикривши банку кришкою. Зливаємо окріп, заливаємо киплячим маринадом і додаємо в кожну 1-літрову банку по 0,5 ч.л. оцту 70%. Закриваємо кришками, перевертаємо і залишаємо остигати.

Раніше "Телеграф" розповів, як заготовити баклажани на зиму, щоб вони не розвалювалися.