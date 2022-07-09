Вкуснейшая маринованная цветная капуста: легкий рецепт блюда, которое порадует вас этой зимой

Если хотите законсервировать что-нибудь необычное, то обязательно попробуйте этот вкусный салат

Этот овощ отлично подходит для закруток. Цветную капусту, которую можно вкусно запечь в духовке, можно замариновать на зиму.

Овощи получаются неразваренными, хрустящими и вкусными. Рецептом маринованной цветной капусты на зиму поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 2 кочана (2 кг 200 г)

Морковь — 2 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Чеснок — 100 гр.

Лук репчатый — 1 шт. (большая)

Острый перец — по 1-2 шт. на 1-литр. банку

Укроп (зонтики), листья хрена, вишни, смородины

Душистый перец

Гвоздика

Лавровый лист

Уксус 70%

Маринад:

На 1 литр воды — 2 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара

Приготовление:

Разбираем цветную капусту на соцветия, хорошенько промываем. Болгарский перец режем кубиками, морковь режем крупными колечками, репчатый лук тоже нарезаем довольно крупно. На дно каждой банки укладываем по парочке листиков смородины, вишни, кусок листа хрена, петрушку, пару зубчиков чеснока, острый перец, лавровый лист, 3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики. Сверху укладываем капусту. Лучше посильнее утрамбовать, она потом будет оседать. Заливаем банки крутым кипятком на 3 минуты, прикрыв банку крышкой. Сливаем кипяток, заливаем кипящим маринадом и добавляем в каждую 1-литровую банку по 0,5 ч.л. уксуса 70%. Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.

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