Вкуснейшая маринованная цветная капуста: легкий рецепт блюда, которое порадует вас этой зимой
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Если хотите законсервировать что-нибудь необычное, то обязательно попробуйте этот вкусный салат
Этот овощ отлично подходит для закруток. Цветную капусту, которую можно вкусно запечь в духовке, можно замариновать на зиму.
Овощи получаются неразваренными, хрустящими и вкусными. Рецептом маринованной цветной капусты на зиму поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 2 кочана (2 кг 200 г)
- Морковь — 2 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Чеснок — 100 гр.
- Лук репчатый — 1 шт. (большая)
- Острый перец — по 1-2 шт. на 1-литр. банку
- Укроп (зонтики), листья хрена, вишни, смородины
- Душистый перец
- Гвоздика
- Лавровый лист
- Уксус 70%
Маринад:
На 1 литр воды — 2 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара
Приготовление:
- Разбираем цветную капусту на соцветия, хорошенько промываем.
- Болгарский перец режем кубиками, морковь режем крупными колечками, репчатый лук тоже нарезаем довольно крупно.
- На дно каждой банки укладываем по парочке листиков смородины, вишни, кусок листа хрена, петрушку, пару зубчиков чеснока, острый перец, лавровый лист, 3-4 горошины душистого перца, 2-3 гвоздики.
- Сверху укладываем капусту. Лучше посильнее утрамбовать, она потом будет оседать.
- Заливаем банки крутым кипятком на 3 минуты, прикрыв банку крышкой.
- Сливаем кипяток, заливаем кипящим маринадом и добавляем в каждую 1-литровую банку по 0,5 ч.л. уксуса 70%.
- Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем остывать.
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