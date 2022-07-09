Помидоры "Пальчики оближешь": как замариновать томаты на зиму, чтобы было вкуснее в 3 раза
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Это название говорит само за себя
Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом консервированных помидоров. Эти заготовки получаются ароматными и невероятно вкусными.
Что говорить, если само название "Пальчики оближешь" говорит само за себя. Рецептом маринованных томатов поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Как замариновать помидоры, чтобы были вкусные зимой
Ингредиенты для маринада на 3 л воды:
- 1 ст л. душистого горошка
- 3 ст л. соли
- 7 ст л. сахара
Приготовление:
- Все кипятим, выключаем и вливаем 1 стакан 9% уксуса.
- На дно банки выкладываем рубленую зелень петрушки, чеснок. Вливаем растительное масло (1 ст л. на литровую банку).
- Укладываем сверху крепенькие помидоры (крупные режутся на половинки, четвертинки).
- На помидоры выкладываем пару колец репчатого лука.
- Заливаем маринадом, не кипящим, но горячим.
- Стерилизуем банки 15 минут. Закатываем и укутываем.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов. А также мы писали, как заготовить на зиму перец с маслом и специями.