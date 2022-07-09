Помидоры "Пальчики оближешь": как замариновать томаты на зиму, чтобы было вкуснее в 3 раза

Это название говорит само за себя

Если вы уже испробовали универсальный способ консервации овощей, то можете ознакомиться с еще одним интересным рецептом консервированных помидоров. Эти заготовки получаются ароматными и невероятно вкусными.

Что говорить, если само название "Пальчики оближешь" говорит само за себя. Рецептом маринованных томатов поделились в кулинарном блоге о консервациях zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Как замариновать помидоры, чтобы были вкусные зимой

Ингредиенты для маринада на 3 л воды:

1 ст л. душистого горошка

3 ст л. соли

7 ст л. сахара

Приготовление:

Все кипятим, выключаем и вливаем 1 стакан 9% уксуса. На дно банки выкладываем рубленую зелень петрушки, чеснок. Вливаем растительное масло (1 ст л. на литровую банку). Укладываем сверху крепенькие помидоры (крупные режутся на половинки, четвертинки). На помидоры выкладываем пару колец репчатого лука. Заливаем маринадом, не кипящим, но горячим. Стерилизуем банки 15 минут. Закатываем и укутываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов. А также мы писали, как заготовить на зиму перец с маслом и специями.