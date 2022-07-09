Помідори "Пальчики оближеш": як замаринувати томати на зиму, щоб було смачніше втричі
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Ця назва говорить сама за себе
Якщо ви вже випробували універсальний спосіб консервації овочів, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом консервованих помідорів. Ці заготівлі виходять ароматними та неймовірно смачними.
Що говорити, якщо сама назва "Пальчики оближеш" говорить сама за себе. Рецептом маринованих томатів поділилися у кулінарному блозі про консервації zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як замаринувати помідори, щоб були смачні взимку
Інгредієнти для маринаду на 3 л води:
- 1 ст. л. запашного горошку
- 3 ст. л. солі
- 7 ст. л. цукру
Приготування:
- Все кип’ятимо, вимикаємо і вливаємо 1 склянку 9% оцту.
- На дно банки викладаємо рубану зелень петрушки, часник. Вливаємо олію (1 ст л. на літрову банку).
- Укладаємо зверху тверденькі помідори (великі ріжуться на половинки, четвертинки).
- На помідори викладаємо пару кілець цибулі.
- Заливаємо маринадом, не киплячим, але гарячим.
- Стерилізуємо банки 15 хвилин. Закочуємо і кутаємо.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів. А також ми писали, як заготовити на зиму перець з олією та спеціями.