Помідори "Пальчики оближеш": як замаринувати томати на зиму, щоб було смачніше втричі

Ця назва говорить сама за себе

Якщо ви вже випробували універсальний спосіб консервації овочів, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом консервованих помідорів. Ці заготівлі виходять ароматними та неймовірно смачними.

Що говорити, якщо сама назва "Пальчики оближеш" говорить сама за себе. Рецептом маринованих томатів поділилися у кулінарному блозі про консервації zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як замаринувати помідори, щоб були смачні взимку

Інгредієнти для маринаду на 3 л води:

1 ст. л. запашного горошку

3 ст. л. солі

7 ст. л. цукру

Приготування:

Все кип’ятимо, вимикаємо і вливаємо 1 склянку 9% оцту. На дно банки викладаємо рубану зелень петрушки, часник. Вливаємо олію (1 ст л. на літрову банку). Укладаємо зверху тверденькі помідори (великі ріжуться на половинки, четвертинки). На помідори викладаємо пару кілець цибулі. Заливаємо маринадом, не киплячим, але гарячим. Стерилізуємо банки 15 хвилин. Закочуємо і кутаємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів. А також ми писали, як заготовити на зиму перець з олією та спеціями.