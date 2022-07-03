Как заготовить баклажаны на зиму, чтобы они не разваливались: экспресс-рецепт (видео)

Этот рецепт баклажанов на зиму вы заберете в избранное

Сезон "закруток" на зиму продолжается. Помимо традиционных способов заготовления маринованных огурцов или помидоров, можно запастись и другими овощами. К примеру, приготовить баклажаны в аджике. Они получаются очень вкусными, не разваливаются, но при этом мягкие и сочные. Аджика из перца дает приятный аромат, но остроту каждый может "регулировать" по своему вкусу.

Как передает "Телеграф", рецептом баклажанов в аджике на зиму делится кулинарный блогер Лилия Цвет в своем канале в Youtube. По ее словам, каждой хозяйке, которая занимается консервацией, стоит его попробовать.

Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:

Баклажаны — 4 кг

Перцы болгарские — 6 шт

Перец чили — 2 шт.ч

Чеснок — 200 г

Растительное масло — 0,5 стакана

Уксус — 0,5 ст.

Соль — 2-3 ст. л.

Сахар — 1 ст.

Способ приготовления:

Перец почистить, баклажаны порезать на 8 частей. Перемолоть болгарский перец, чеснок и перец чили. Добавить масло, уксус, соль и сахар. Баклажаны проварить в кипятке 5 минут. Выложить баклажаны в банку, залить аджикой. Стерилизовать в течение 20 минут. Закрутить, перевернуть банки вверх дном.

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