Как заготовить баклажаны на зиму, чтобы они не разваливались: экспресс-рецепт (видео)
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Этот рецепт баклажанов на зиму вы заберете в избранное
Сезон "закруток" на зиму продолжается. Помимо традиционных способов заготовления маринованных огурцов или помидоров, можно запастись и другими овощами. К примеру, приготовить баклажаны в аджике. Они получаются очень вкусными, не разваливаются, но при этом мягкие и сочные. Аджика из перца дает приятный аромат, но остроту каждый может "регулировать" по своему вкусу.
Как передает "Телеграф", рецептом баклажанов в аджике на зиму делится кулинарный блогер Лилия Цвет в своем канале в Youtube. По ее словам, каждой хозяйке, которая занимается консервацией, стоит его попробовать.
Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:
- Баклажаны — 4 кг
- Перцы болгарские — 6 шт
- Перец чили — 2 шт.ч
- Чеснок — 200 г
- Растительное масло — 0,5 стакана
- Уксус — 0,5 ст.
- Соль — 2-3 ст. л.
- Сахар — 1 ст.
Способ приготовления:
- Перец почистить, баклажаны порезать на 8 частей.
- Перемолоть болгарский перец, чеснок и перец чили.
- Добавить масло, уксус, соль и сахар.
- Баклажаны проварить в кипятке 5 минут.
- Выложить баклажаны в банку, залить аджикой.
- Стерилизовать в течение 20 минут.
- Закрутить, перевернуть банки вверх дном.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить к маринованным томатам для невероятной ароматности. Этим секретным ингредиентом давно пользуются опытные кулинары.
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