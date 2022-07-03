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Как заготовить баклажаны на зиму, чтобы они не разваливались: экспресс-рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Баклажаны в аджике - сочные и ароматные Новость обновлена 03 июля 2022, 17:45
Баклажаны в аджике - сочные и ароматные

Этот рецепт баклажанов на зиму вы заберете в избранное

Сезон "закруток" на зиму продолжается. Помимо традиционных способов заготовления маринованных огурцов или помидоров, можно запастись и другими овощами. К примеру, приготовить баклажаны в аджике. Они получаются очень вкусными, не разваливаются, но при этом мягкие и сочные. Аджика из перца дает приятный аромат, но остроту каждый может "регулировать" по своему вкусу.

Как передает "Телеграф", рецептом баклажанов в аджике на зиму делится кулинарный блогер Лилия Цвет в своем канале в Youtube. По ее словам, каждой хозяйке, которая занимается консервацией, стоит его попробовать.

Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:

  • Баклажаны — 4 кг
  • Перцы болгарские — 6 шт
  • Перец чили — 2 шт.ч
  • Чеснок — 200 г
  • Растительное масло — 0,5 стакана
  • Уксус — 0,5 ст.
  • Соль — 2-3 ст. л.
  • Сахар — 1 ст.

Способ приготовления:

  1. Перец почистить, баклажаны порезать на 8 частей.
  2. Перемолоть болгарский перец, чеснок и перец чили.
  3. Добавить масло, уксус, соль и сахар.
  4. Баклажаны проварить в кипятке 5 минут.
  5. Выложить баклажаны в банку, залить аджикой.
  6. Стерилизовать в течение 20 минут.
  7. Закрутить, перевернуть банки вверх дном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что добавить к маринованным томатам для невероятной ароматности. Этим секретным ингредиентом давно пользуются опытные кулинары.

А также мы делились рецептом закуски из кабачков на зиму, которая подойдет даже к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Баклажаны #Консервация