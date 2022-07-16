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Любителям гостренького: як приготувати салат з зеленими помідорами та перцем на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гострий салат на зиму з зеленими помідорами
Гострий салат на зиму з зеленими помідорами

Смачно відразу, але поки стоїть у холодильнику чи льоху, стає тільки смачніше

Одні із традиційних овочів для консервації – це помідори. Багато хто воліє зберігати на період холодів в’ялені томати, але найчастіше цей овоч маринують і закочують на зиму.

Консервовані помідори дуже соковиті та смачні, і чудово доповнюють гарячі гарніри. Ділимося з читачами рецептом гострого салату з зеленими помідорами. Така заготівля смачна відразу, а якщо постоїть у холодильнику чи льоху, стає ще смачнішою.

Інгредієнти:

  • солодкий перець — 1,2 кг
  • зелені помідори — 2,5 кг
  • часник — 0,3 кг
  • гіркий перець — 300 г
  • петрушка — 300 г

Для маринаду:

  • червоні помідори — 2 кг
  • олія соняшникова рафінована — 2 склянки
  • оцет 5% — 130 мл
  • цукор (за смаком) — від 120 до 200 г
  • сіль (за смаком) — від 80 до 130 г

Приготування:

  1. Зелені помідори нарізаємо на чотири частини. Солодкий перець – соломкою. Часник давимо. Петрушку подрібнюємо.
  2. Готуємо маринад: червоні помідори розрізаємо, додаємо олію, оцет, цукор та сіль. Кип’ятимо, залишаємо на плиті 2 хвилини. Потім додаємо в маринад подрібнені овочі та зелень.
  3. Усе разом проварюємо 10-15 хвилин, не забуваючи помішувати.
  4. Розкладаємо по банках (можна законсервувати), накриваємо пластиковими кришками або тими, що закручуються.

Раніше ми ділилися рецептом ще одного смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Салати #Консервація