Любителям гостренького: як приготувати салат з зеленими помідорами та перцем на зиму
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Смачно відразу, але поки стоїть у холодильнику чи льоху, стає тільки смачніше
Одні із традиційних овочів для консервації – це помідори. Багато хто воліє зберігати на період холодів в’ялені томати, але найчастіше цей овоч маринують і закочують на зиму.
Консервовані помідори дуже соковиті та смачні, і чудово доповнюють гарячі гарніри. Ділимося з читачами рецептом гострого салату з зеленими помідорами. Така заготівля смачна відразу, а якщо постоїть у холодильнику чи льоху, стає ще смачнішою.
Інгредієнти:
- солодкий перець — 1,2 кг
- зелені помідори — 2,5 кг
- часник — 0,3 кг
- гіркий перець — 300 г
- петрушка — 300 г
Для маринаду:
- червоні помідори — 2 кг
- олія соняшникова рафінована — 2 склянки
- оцет 5% — 130 мл
- цукор (за смаком) — від 120 до 200 г
- сіль (за смаком) — від 80 до 130 г
Приготування:
- Зелені помідори нарізаємо на чотири частини. Солодкий перець – соломкою. Часник давимо. Петрушку подрібнюємо.
- Готуємо маринад: червоні помідори розрізаємо, додаємо олію, оцет, цукор та сіль. Кип’ятимо, залишаємо на плиті 2 хвилини. Потім додаємо в маринад подрібнені овочі та зелень.
- Усе разом проварюємо 10-15 хвилин, не забуваючи помішувати.
- Розкладаємо по банках (можна законсервувати), накриваємо пластиковими кришками або тими, що закручуються.
Раніше ми ділилися рецептом ще одного смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.