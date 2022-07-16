Любителям гостренького: як приготувати салат з зеленими помідорами та перцем на зиму

Смачно відразу, але поки стоїть у холодильнику чи льоху, стає тільки смачніше

Одні із традиційних овочів для консервації – це помідори. Багато хто воліє зберігати на період холодів в’ялені томати, але найчастіше цей овоч маринують і закочують на зиму.

Консервовані помідори дуже соковиті та смачні, і чудово доповнюють гарячі гарніри. Ділимося з читачами рецептом гострого салату з зеленими помідорами. Така заготівля смачна відразу, а якщо постоїть у холодильнику чи льоху, стає ще смачнішою.

Інгредієнти:

солодкий перець — 1,2 кг

зелені помідори — 2,5 кг

часник — 0,3 кг

гіркий перець — 300 г

петрушка — 300 г

Для маринаду:

червоні помідори — 2 кг

олія соняшникова рафінована — 2 склянки

оцет 5% — 130 мл

цукор (за смаком) — від 120 до 200 г

сіль (за смаком) — від 80 до 130 г

Приготування:

Зелені помідори нарізаємо на чотири частини. Солодкий перець – соломкою. Часник давимо. Петрушку подрібнюємо. Готуємо маринад: червоні помідори розрізаємо, додаємо олію, оцет, цукор та сіль. Кип’ятимо, залишаємо на плиті 2 хвилини. Потім додаємо в маринад подрібнені овочі та зелень. Усе разом проварюємо 10-15 хвилин, не забуваючи помішувати. Розкладаємо по банках (можна законсервувати), накриваємо пластиковими кришками або тими, що закручуються.

Раніше ми ділилися рецептом ще одного смачного гострого салату на зиму. Основні інгредієнти – морква та болгарський перець.