Любителям остренького: как приготовить салат с зелеными помидорами и перцем на зиму
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Вкусно сразу, но пока стоит в холодильнике или погребе, становится только вкуснее
Одни из традиционных овощей для консервации – это помидоры. Многие предпочитают сохранять на период холодов вяленые томаты, но чаще всего этот овощ маринуют и закатывают на зиму.
Консервированные помидоры очень сочны и вкусны, и отлично дополняют горячие гарниры. Делимся с читателями рецептом острого салата с зеленными помидорами. Такая заготовка вкусная сразу, а если постоит в холодильнике или погребе, становится еще вкуснее.
Ингредиенты:
- сладкий перец — 1,2 кг
- зелёные помидоры — 2,5 кг
- чеснок — 0,3 кг
- горький перец — 300 гр
- петрушка — 300 гр
Для маринада:
- красные помидоры — 2 кг
- масло подсолнечное рафинированное — 2 стакана
- уксус 5% — 130 мл
- сахар (по вкусу) — от 120 до 200 гр
- соль (по вкусу) — от 80 до 130 гр
Приготовление:
- Зеленые помидоры нарезаем на 4 части. Сладкий перец — соломкой. Чеснок давим. Петрушку измельчаем.
- Готовим маринад: красные помидоры разрезаем, добавляем масло, уксус, сахар и соль. Кипятим, оставляем на плите 2 минуты. Затем добавляем в маринад измельченные овощи и зелень.
- Все вместе провариваем 10-15 минут, не забывая помешивать.
- Раскладываем по банкам (можно законсервировать), накрываем пластиковыми или закручивающимися крышками.
Ранее мы делились рецептом еще одного вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.