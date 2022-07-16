Любителям остренького: как приготовить салат с зелеными помидорами и перцем на зиму

Вкусно сразу, но пока стоит в холодильнике или погребе, становится только вкуснее

Одни из традиционных овощей для консервации – это помидоры. Многие предпочитают сохранять на период холодов вяленые томаты, но чаще всего этот овощ маринуют и закатывают на зиму.

Консервированные помидоры очень сочны и вкусны, и отлично дополняют горячие гарниры. Делимся с читателями рецептом острого салата с зеленными помидорами. Такая заготовка вкусная сразу, а если постоит в холодильнике или погребе, становится еще вкуснее.

Ингредиенты:

сладкий перец — 1,2 кг

зелёные помидоры — 2,5 кг

чеснок — 0,3 кг

горький перец — 300 гр

петрушка — 300 гр

Для маринада:

красные помидоры — 2 кг

масло подсолнечное рафинированное — 2 стакана

уксус 5% — 130 мл

сахар (по вкусу) — от 120 до 200 гр

соль (по вкусу) — от 80 до 130 гр

Приготовление:

Зеленые помидоры нарезаем на 4 части. Сладкий перец — соломкой. Чеснок давим. Петрушку измельчаем. Готовим маринад: красные помидоры разрезаем, добавляем масло, уксус, сахар и соль. Кипятим, оставляем на плите 2 минуты. Затем добавляем в маринад измельченные овощи и зелень. Все вместе провариваем 10-15 минут, не забывая помешивать. Раскладываем по банкам (можно законсервировать), накрываем пластиковыми или закручивающимися крышками.

Ранее мы делились рецептом еще одного вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.