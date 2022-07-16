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Любителям остренького: как приготовить салат с зелеными помидорами и перцем на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Острый салат на зиму с зелеными помидорами
Острый салат на зиму с зелеными помидорами

Вкусно сразу, но пока стоит в холодильнике или погребе, становится только вкуснее

Одни из традиционных овощей для консервации – это помидоры. Многие предпочитают сохранять на период холодов вяленые томаты, но чаще всего этот овощ маринуют и закатывают на зиму.

Консервированные помидоры очень сочны и вкусны, и отлично дополняют горячие гарниры. Делимся с читателями рецептом острого салата с зеленными помидорами. Такая заготовка вкусная сразу, а если постоит в холодильнике или погребе, становится еще вкуснее.

Ингредиенты:

  • сладкий перец — 1,2 кг
  • зелёные помидоры — 2,5 кг
  • чеснок — 0,3 кг
  • горький перец — 300 гр
  • петрушка — 300 гр

Для маринада:

  • красные помидоры — 2 кг
  • масло подсолнечное рафинированное — 2 стакана
  • уксус 5% — 130 мл
  • сахар (по вкусу) — от 120 до 200 гр
  • соль (по вкусу) — от 80 до 130 гр

Приготовление:

  1. Зеленые помидоры нарезаем на 4 части. Сладкий перец — соломкой. Чеснок давим. Петрушку измельчаем.
  2. Готовим маринад: красные помидоры разрезаем, добавляем масло, уксус, сахар и соль. Кипятим, оставляем на плите 2 минуты. Затем добавляем в маринад измельченные овощи и зелень.
  3. Все вместе провариваем 10-15 минут, не забывая помешивать.
  4. Раскладываем по банкам (можно законсервировать), накрываем пластиковыми или закручивающимися крышками.

Ранее мы делились рецептом еще одного вкуснейшего острого салата на зиму. Основные ингредиенты – морковь и болгарский перец.

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#Помидоры #Рецепты #Салаты #Консервация