Найкраща страва з кабачків: рецепт апетитних котлет, які замінять набридлі млинці
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Котлетки залишаються смачними і на другий, і на третій день
Ці ніжні овочі добрі не лише у вигляді млинців. Кабачки смачні, коли приготовлені в духовці, на грилі, задіяні в омлетах та літніх супах, особливо смачні з них виходять кабачкові котлети.
Ця страва вважається найкращою для літа, і подавати такі овочеві котлетки треба із соусом, зазначає кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.
Як приготувати кабачкові котлети — покроковий рецепт
Інгредієнти для котлет:
- 2 кабачки середнього розміру
- 1 морквина
- 2 картоплини
- 2 яйця
- 2 ст. л. манної крупи чи борошна
- 2 зубчики часнику
- зелень (петрушка чи кріп)
- сіль перець
Інгредієнти для соусу:
- 60 г сметани
- 60 г майонезу
- 2 зубчики часнику
- 10 г кропу
Приготування:
- Моркву, картоплю та кабачок натираємо на дрібну тертку, все окремо.
- Кабачки солимо і даємо 5-10 хвилин постояти. Потім добре віджимаємо від рідини кабачки та картоплю.
- Поєднуємо в одній посудині всі інгредієнти. Перчимо, солимо, якщо потрібно.
- Після того, як усе змішали, віджимаємо рідину ще раз.
- Формуємо котлети і смажимо на олії з обох боків.
- Перекладаємо на лист і в духовці ще тушимо 10-12 хвилин при 180 градусів.
- Готуємо соус: просто все змішуємо.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагеті.