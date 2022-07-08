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Найкраща страва з кабачків: рецепт апетитних котлет, які замінять набридлі млинці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кабачкові котлети — простий рецепт
Кабачкові котлети — простий рецепт

Котлетки залишаються смачними і на другий, і на третій день

Ці ніжні овочі добрі не лише у вигляді млинців. Кабачки смачні, коли приготовлені в духовці, на грилі, задіяні в омлетах та літніх супах, особливо смачні з них виходять кабачкові котлети.

Ця страва вважається найкращою для літа, і подавати такі овочеві котлетки треба із соусом, зазначає кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.

Як приготувати кабачкові котлети — покроковий рецепт

Інгредієнти для котлет:

  • 2 кабачки середнього розміру
  • 1 морквина
  • 2 картоплини
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. манної крупи чи борошна
  • 2 зубчики часнику
  • зелень (петрушка чи кріп)
  • сіль перець

Інгредієнти для соусу:

  • 60 г сметани
  • 60 г майонезу
  • 2 зубчики часнику
  • 10 г кропу

Приготування:

  1. Моркву, картоплю та кабачок натираємо на дрібну тертку, все окремо.
  2. Кабачки солимо і даємо 5-10 хвилин постояти. Потім добре віджимаємо від рідини кабачки та картоплю.
  3. Поєднуємо в одній посудині всі інгредієнти. Перчимо, солимо, якщо потрібно.
  4. Після того, як усе змішали, віджимаємо рідину ще раз.
  5. Формуємо котлети і смажимо на олії з обох боків.
  6. Перекладаємо на лист і в духовці ще тушимо 10-12 хвилин при 180 градусів.
  7. Готуємо соус: просто все змішуємо.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагеті.

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#Кабачки #Рецепти #Котлети