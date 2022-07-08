Найкраща страва з кабачків: рецепт апетитних котлет, які замінять набридлі млинці

Котлетки залишаються смачними і на другий, і на третій день

Ці ніжні овочі добрі не лише у вигляді млинців. Кабачки смачні, коли приготовлені в духовці, на грилі, задіяні в омлетах та літніх супах, особливо смачні з них виходять кабачкові котлети.

Ця страва вважається найкращою для літа, і подавати такі овочеві котлетки треба із соусом, зазначає кулінарний блогер Вікторія (@vika_tasty) в Інстаграмі.

Як приготувати кабачкові котлети — покроковий рецепт

Інгредієнти для котлет:

2 кабачки середнього розміру

1 морквина

2 картоплини

2 яйця

2 ст. л. манної крупи чи борошна

2 зубчики часнику

зелень (петрушка чи кріп)

сіль перець

Інгредієнти для соусу:

60 г сметани

60 г майонезу

2 зубчики часнику

10 г кропу

Приготування:

Моркву, картоплю та кабачок натираємо на дрібну тертку, все окремо. Кабачки солимо і даємо 5-10 хвилин постояти. Потім добре віджимаємо від рідини кабачки та картоплю. Поєднуємо в одній посудині всі інгредієнти. Перчимо, солимо, якщо потрібно. Після того, як усе змішали, віджимаємо рідину ще раз. Формуємо котлети і смажимо на олії з обох боків. Перекладаємо на лист і в духовці ще тушимо 10-12 хвилин при 180 градусів. Готуємо соус: просто все змішуємо.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати кабачкові спагеті.