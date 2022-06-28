Так ви кабачки ще не готували: незвичайний рецепт (відео)
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Кабачкова паста підкорить ваші смакові рецептори
Кабачки можна не тільки смажити на сковороді, маринувати для салату або запікати в духовці. Незвичайний рецепт із цим овочем – кабачкові спагеті. Така паста має легку текстуру, але водночас дуже смачна та ситна.
Як передає "Телеграф", рецептом кабачкової пасти з куркою та помідорами ділиться фудблогерка Ольга Головіна в Instagram. За її словами, овочеві спагеті – чудова альтернатива традиційній пасті.
Інгредієнти (на 3-4 порції):
- кабачки – 2 шт. (невеликих)
- філе індика чи курки – 300 г
- помідор – 2 шт.
- сметана – 2 ст.
- твердий сир – 100 г
- спеції – копчена паприка, сіль, перець, сушений часник
- вершкове масло – 30 г
Спосіб приготування:
- Філе нарізати невеликими шматочками (як на плов), а кабачок – соломкою.
- Помідор нарізати великими кубиками.
- Смажити філе на вершковому маслі 4-5 хвилин, помішуючи. Додати кабачки та спеції, перемішати. Тушкувати під кришкою 6-7 хвилин на середньому вогні.
- Потім додати помідори та сметану, знову перемішувати і готувати під кришкою до 10 хвилин на маленькому вогні.
- За кілька хвилин до того, як вимкнути плиту, посипати сиром і ще раз перемішати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму. За допомогою пікантної приправи овочі стають ароматними і отримують хрустку скоринку. А ще ми писали, як смачно запекти цвітну капусту та не витратити на це багато часу.