Так ви кабачки ще не готували: незвичайний рецепт (відео)

Кабачкова паста підкорить ваші смакові рецептори

Кабачки можна не тільки смажити на сковороді, маринувати для салату або запікати в духовці. Незвичайний рецепт із цим овочем – кабачкові спагеті. Така паста має легку текстуру, але водночас дуже смачна та ситна.

Як передає "Телеграф", рецептом кабачкової пасти з куркою та помідорами ділиться фудблогерка Ольга Головіна в Instagram. За її словами, овочеві спагеті – чудова альтернатива традиційній пасті.

Інгредієнти (на 3-4 порції):

кабачки – 2 шт. (невеликих)

філе індика чи курки – 300 г

помідор – 2 шт.

сметана – 2 ст.

твердий сир – 100 г

спеції – копчена паприка, сіль, перець, сушений часник

вершкове масло – 30 г

Спосіб приготування:

Філе нарізати невеликими шматочками (як на плов), а кабачок – соломкою. Помідор нарізати великими кубиками. Смажити філе на вершковому маслі 4-5 хвилин, помішуючи. Додати кабачки та спеції, перемішати. Тушкувати під кришкою 6-7 хвилин на середньому вогні. Потім додати помідори та сметану, знову перемішувати і готувати під кришкою до 10 хвилин на маленькому вогні. За кілька хвилин до того, як вимкнути плиту, посипати сиром і ще раз перемішати.

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