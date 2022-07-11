Можна їсти зараз або залишити на зиму: як приготувати смачну закуску з кабачків (відео)

Заготовити на зиму кабачки можна разом із іншими овочами

Сезон кабачків триває і час подумати, як заготувати цей овоч на зиму. Кабачки можна не тільки замаринувати кружечками або законсервувати з оригінальною спецією, а й використовувати як один із інгредієнтів для смачної закуски.

Як пише "Телеграф", рецептом закуски з кабачків, перцю та цибулі на зиму ділиться Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, такий салат можна вживати відразу після приготування або закрити закуску і зберігати до зими в банках.

Складові:

1,5 кг кабачків

500 г солодкого перцю

400 г цибулі

600 мл томатного соку (можна замінити на 500 мл води та 160 г томатної пасти)

140 г цукру

35 г солі

70 мл олії

70 мл 9-відсоткового оцту

Спосіб приготування:

Кабачки помити і разом із шкіркою нарізати невеликими кубиками. Перець і цибулю також нарізати кубиками. Для маринаду в каструлю вилити томатний сік і додати олію, оцет, сіль, цукор. Все перемішати та поставити на вогонь. Довести до кипіння. По черзі всипати овочі. Спочатку довести до кипіння та прокип’ятити протягом 10 хвилин кабачки. Потім цибулю, її так само проварити 10 хвилин. Можна спробувати маринад і додати, якщо потрібно, сіль чи цукор за смаком. В останню чергу додати перець і тушкувати суміш 20 хвилин. Розсипати салат по заздалегідь простерилізованих банках і закрити.

Раніше "Телеграф" писав, що на зиму можна приготувати смачну та соковиту закуску з кабачків у вигляді рулетиків. Це справжній домашній делікатес із простих та доступних продуктів.