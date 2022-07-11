Можна їсти зараз або залишити на зиму: як приготувати смачну закуску з кабачків (відео)
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Заготовити на зиму кабачки можна разом із іншими овочами
Сезон кабачків триває і час подумати, як заготувати цей овоч на зиму. Кабачки можна не тільки замаринувати кружечками або законсервувати з оригінальною спецією, а й використовувати як один із інгредієнтів для смачної закуски.
Як пише "Телеграф", рецептом закуски з кабачків, перцю та цибулі на зиму ділиться Youtube-канал "Смачна їжа". За словами кулінара, такий салат можна вживати відразу після приготування або закрити закуску і зберігати до зими в банках.
Складові:
- 1,5 кг кабачків
- 500 г солодкого перцю
- 400 г цибулі
- 600 мл томатного соку (можна замінити на 500 мл води та 160 г томатної пасти)
- 140 г цукру
- 35 г солі
- 70 мл олії
- 70 мл 9-відсоткового оцту
Спосіб приготування:
- Кабачки помити і разом із шкіркою нарізати невеликими кубиками. Перець і цибулю також нарізати кубиками.
- Для маринаду в каструлю вилити томатний сік і додати олію, оцет, сіль, цукор. Все перемішати та поставити на вогонь. Довести до кипіння.
- По черзі всипати овочі. Спочатку довести до кипіння та прокип’ятити протягом 10 хвилин кабачки. Потім цибулю, її так само проварити 10 хвилин. Можна спробувати маринад і додати, якщо потрібно, сіль чи цукор за смаком.
- В останню чергу додати перець і тушкувати суміш 20 хвилин.
- Розсипати салат по заздалегідь простерилізованих банках і закрити.
Раніше "Телеграф" писав, що на зиму можна приготувати смачну та соковиту закуску з кабачків у вигляді рулетиків. Це справжній домашній делікатес із простих та доступних продуктів.