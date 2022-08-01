Цікавий рецепт маринованих помідорів на зиму, але тільки без шкірки: заготівля сподобається всім

Консервовані томати без шкірки їсти набагато практичніше та смачніше

Якщо ви вже випробували універсальний спосіб консервації овочів, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом консервованих помідорів. На цей раз без шкірки.

Рецептів таких помідорів існує безліч, адже ці овочі саме в такому стані їсти набагато практичніше і смачніше. Цей рецепт може бути корисним кожній господині.

Як законсервувати помідори без шкірки

Інгредієнти:

вода 1 л

сіль 50-60 г

цукор 1 ст.л.

помідори

Приготування:

Для приготування використовувати червоні плоди овальної або сливоподібної форми, а також дрібні круглі томати діаметром до 3-4 см. Томати відсортувати за величиною, ступенем зрілості та забарвленням, очистити від плодоніжок, промити в проточній воді, укласти в друшляк. Робимо розсіл. Змішати воду, сіль та цукор, довести до кипіння і прокип’ятити 2-3 хвилини. На 1-2 хвилини занурити помідори в окріп і одразу обдати холодною водою. Після цього шкірка легко відокремлюється від м’якоті. Очищені томати укласти в підготовлені банки і залити гарячим розсолом. Наповнені банки стерилізувати: півлітрові – 5-8 хвилин з моменту закипання, літрові – 10-12 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.