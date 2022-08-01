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Цікавий рецепт маринованих помідорів на зиму, але тільки без шкірки: заготівля сподобається всім

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Помідори без шкірки на зиму Новина оновлена 01 серпня 2022, 17:43
Помідори без шкірки на зиму

Консервовані томати без шкірки їсти набагато практичніше та смачніше

Якщо ви вже випробували універсальний спосіб консервації овочів, можете ознайомитися з ще одним цікавим рецептом консервованих помідорів. На цей раз без шкірки.

Рецептів таких помідорів існує безліч, адже ці овочі саме в такому стані їсти набагато практичніше і смачніше. Цей рецепт може бути корисним кожній господині.

Як законсервувати помідори без шкірки

Інгредієнти:

  • вода 1 л
  • сіль 50-60 г
  • цукор 1 ст.л.
  • помідори

Приготування:

  1. Для приготування використовувати червоні плоди овальної або сливоподібної форми, а також дрібні круглі томати діаметром до 3-4 см. Томати відсортувати за величиною, ступенем зрілості та забарвленням, очистити від плодоніжок, промити в проточній воді, укласти в друшляк.
  2. Робимо розсіл. Змішати воду, сіль та цукор, довести до кипіння і прокип’ятити 2-3 хвилини.
  3. На 1-2 хвилини занурити помідори в окріп і одразу обдати холодною водою. Після цього шкірка легко відокремлюється від м’якоті.
  4. Очищені томати укласти в підготовлені банки і залити гарячим розсолом. Наповнені банки стерилізувати: півлітрові – 5-8 хвилин з моменту закипання, літрові – 10-12 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.

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#Помідори #Рецепти #Консервація