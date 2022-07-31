Помідори по-корейськи: як смачно законсервувати томати на зиму
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Помідори виходять надзвичайно смачними, пряними, трохи гоструватими
Сезон свіжих, ароматних, соковитих помідорів продовжується. Цей овоч справді універсальний, тому що з нього можна приготувати безліч смачних страв: супів, салатів, закусок, маринадів. Якщо любите салати із томатів, то обов’язково візьміть на замітку цей рецепт.
Помідори по-корейськи можна подавати до будь-якого гарніру чи м’яса. Готується салат дуже просто, а подобається всім без винятку.
Як приготувати помідори по-корейськи на зиму
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- 4 морквини середніх
- 5 штук перцю болгарського
- 100 г олії
- 100 г оцту 9%
- 100 г часнику
- гіркий перець 1 шт.
- 2 ст. ложки солі
- 100 г цукру
- зелень петрушки та кропу дрібно порізати
Приготування:
- Все помити, помідори, якщо маленькі, — розрізати на 2 частини, якщо великі — на часточки. Бажано, щоб були не перестиглі. Решта все на м’ясорубці.
- Помідори покласти шарами в баночку і засипати перекрученими овочами — так всю баночку, чергуючи шари.
- Потім у каструльку і стерилізувати 20-25 хвилин з моменту закипання. Закатати та укутати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.