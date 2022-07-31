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Помідори по-корейськи: як смачно законсервувати томати на зиму

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Помідори по-корейськи — як приготувати, щоб було смачно Новина оновлена 31 липня 2022, 16:56
Помідори по-корейськи — як приготувати, щоб було смачно

Помідори виходять надзвичайно смачними, пряними, трохи гоструватими

Сезон свіжих, ароматних, соковитих помідорів продовжується. Цей овоч справді універсальний, тому що з нього можна приготувати безліч смачних страв: супів, салатів, закусок, маринадів. Якщо любите салати із томатів, то обов’язково візьміть на замітку цей рецепт.

Помідори по-корейськи можна подавати до будь-якого гарніру чи м’яса. Готується салат дуже просто, а подобається всім без винятку.

Як приготувати помідори по-корейськи на зиму

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів
  • 4 морквини середніх
  • 5 штук перцю болгарського
  • 100 г олії
  • 100 г оцту 9%
  • 100 г часнику
  • гіркий перець 1 шт.
  • 2 ст. ложки солі
  • 100 г цукру
  • зелень петрушки та кропу дрібно порізати

Приготування:

  1. Все помити, помідори, якщо маленькі, — розрізати на 2 частини, якщо великі — на часточки. Бажано, щоб були не перестиглі. Решта все на м’ясорубці.
  2. Помідори покласти шарами в баночку і засипати перекрученими овочами — так всю баночку, чергуючи шари.
  3. Потім у каструльку і стерилізувати 20-25 хвилин з моменту закипання. Закатати та укутати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом малосольних помідорів. Овочі виходять в міру солоними та пряними, а все завдяки одному секретному компоненту.

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#Помідори #Рецепти #Консервація