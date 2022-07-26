Як приготувати пряний домашній кетчуп без крохмалю та інших добавок: рецепт соусу на зиму

Здивуйте взимку рідних та гостей найніжнішим та смачним томатним соусом

Цей варіант легкого рецепта натурального кетчупу точно для вас, якщо ви ніколи не готували томатний соус на зиму.

Смак домашнього кетчупу оцінять навіть найзапекліші гурмани. Рецептом томатного соусу з прянощами без жодної "хімії" на зиму поділилися у кулінарному блозі receptbar.

Як приготувати кетчуп з прянощами в домашніх умовах

Інгредієнти на 1 кг помідорів:

цукор — 1-2 ст.л.

сіль — 1 ч.л.

гвоздика — до 5 шт.

перець запашний — до 8 горошин

часник — 1 зубчик

кориця — за смаком та за бажанням

гострий перець — за смаком

ароматні трави — за смаком

оцет (6%) – 2 ч.л.

Приготування:

Помідори наріжте як на салат і поставте варитися 5 хвилин. Рекомендується уварити помідори на третину, а краще просто шумівкою дістати густу частину і відокремити сік, який годиться для пиття або супів. Додайте цукор, сіль, часник та всі спеції. Варіть все разом помішуючи близько 15 хвилин. Потім подрібніть блендером або товкачем. Протріть масу через сито. Для консервування доведіть протерту масу до закипання, влийте оцет і закатайте в стерилізовані банки.

Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".