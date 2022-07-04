Смачніше, ніж із магазину: як швидко та просто приготувати домашній кетчуп на зиму (відео)

Домашній кетчуп підійде як до м’яса, так і риби

Жоден кетчуп, куплений у супермаркеті, не замінить натуральність та насиченість смаку соусу, приготовленого в домашніх умовах. Домашній кетчуп чудово доповнює страви та зберігається до зими. Заготовити натуральний соус дуже просто за покроковим рецептом.

Як передає "Телеграф", рецептом домашнього кетчупу із прянощами на зиму ділиться фудблог "Смачна їжа" на Youtube-каналі. Кулінар додає, що кетчуп на зиму, приготовлений в домашніх умовах, набагато корисніший і смачніший за будь-яку магазинну альтернативу.

Складові:

Помідори стиглі – 5 кг

Цибуля ріпчаста – 350 г

Цукор – 200 г

Оцет 9% — 100 мл

Сіль – 30 г

Кориця – 1 ч.л.

Гвоздика мелена – 1 ч. л.

Перець чорний мелений – 1 ч. л.

Суха гірчиця – 1 год.

Спосіб приготування:

Помідори вимити і пропустити через соковитискач. Цибулю очистити та пропустити через м’ясорубку. Змішати томатний сік та цибулю і поставити на вогонь. Варити, поки суміш не увариться в 2 рази. На це витрачається близько 4 годин. Як тільки маса набуде необхідної консистенції, додати до неї всі приправи і поставити варитися ще на 10 хвилин. Наприкінці варіння додати оцет. Банки вимити. Простерилізувати банки та кришки будь-яким способом. Розлити по стерилізованих банках кетчуп і закатати.

Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".