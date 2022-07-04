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Як приготувати на зиму соус, який підійде до будь-якої страви: універсальний рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Домашня аджика – найсмачніший натуральний соус
Домашня аджика – найсмачніший натуральний соус

Аджика чудово доповнить як м’ясо, так і рибу

Сезон консервації у самому розпалі. Саме час запастись на холодний сезон універсальним домашнім соусом – аджикою. Її можна приготувати без варіння, а можна зробити за традиційнішим рецептом. Домашня аджика з помідорами, перцем та морквою дуже смачна, і що важливо – натуральна, на відміну від магазинних соусів.

Як передає "Телеграф", перевіреним рецептом аджики на зиму ділиться кулінарний блог "Смачна їжа" у Youtube. За словами кулінара, домашня аджика ідеально імпонуватиме як м’ясним, так і рибним стравам.

Складові:

  • помідори – 2,5 кг;
  • морква – 500 г;
  • болгарський перець – 500 г;
  • гострий перець – 3 шт.;
  • часник – 250 г;
  • цукор – 100 г;
  • 9% оцет – 1 ст. ложка;
  • олія – 125 мл;
  • сіль – 2 ст. ложки.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі вимити та просушити.
  2. Пропустити помідори, моркву та солодкий перець через м’ясорубку.
  3. Викласти овочеву масу в глибоку каструлю, довести до кипіння та варити на слабкому вогні 1,5 години.
  4. Часник і гострий перець пропустити через м’ясорубку.
  5. Зняти з вогню овочі та додати всі спеції.
  6. Поставити на вогонь і проварити ще від 40 хвилин до 1 години.
  7. Викласти гарячу аджику у простерилізовані банки та закрити їх.
  8. Банки перевернути, загорнути ковдрою й залишити до повного охолодження. Після цього банки можна перенести у темне прохолодне місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити баклажани на зиму, щоб вони були м’якими та соковитими. А також ми ділилися рецептом маринованих томатів, які виходять неймовірно запашними.

Теги:
#Рецепт #Соус #Консервація