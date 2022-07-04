Як приготувати на зиму соус, який підійде до будь-якої страви: універсальний рецепт (відео)

Аджика чудово доповнить як м’ясо, так і рибу

Сезон консервації у самому розпалі. Саме час запастись на холодний сезон універсальним домашнім соусом – аджикою. Її можна приготувати без варіння, а можна зробити за традиційнішим рецептом. Домашня аджика з помідорами, перцем та морквою дуже смачна, і що важливо – натуральна, на відміну від магазинних соусів.

Як передає "Телеграф", перевіреним рецептом аджики на зиму ділиться кулінарний блог "Смачна їжа" у Youtube. За словами кулінара, домашня аджика ідеально імпонуватиме як м’ясним, так і рибним стравам.

Складові:

помідори – 2,5 кг;

морква – 500 г;

болгарський перець – 500 г;

гострий перець – 3 шт.;

часник – 250 г;

цукор – 100 г;

9% оцет – 1 ст. ложка;

олія – 125 мл;

сіль – 2 ст. ложки.

Спосіб приготування:

Всі овочі вимити та просушити. Пропустити помідори, моркву та солодкий перець через м’ясорубку. Викласти овочеву масу в глибоку каструлю, довести до кипіння та варити на слабкому вогні 1,5 години. Часник і гострий перець пропустити через м’ясорубку. Зняти з вогню овочі та додати всі спеції. Поставити на вогонь і проварити ще від 40 хвилин до 1 години. Викласти гарячу аджику у простерилізовані банки та закрити їх. Банки перевернути, загорнути ковдрою й залишити до повного охолодження. Після цього банки можна перенести у темне прохолодне місце.

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