Квасолю полюбите більше, ніж м’ясо: як смачно законсервувати лобіо на зиму

Грузинська смачна заготівля із квасолі на зиму

Квасоля по-грузинськи "лобіо" — це традиційна грузинська страва з квасолі зі спеціями та зеленню. Її можна приготувати зі звичайних бобів або зі стручковою зеленою квасолею, а також лобіо можна закрити на зиму.

Цю страву готують різними способами та додають різні інгредієнти. Лобіо їдять як у гарячому, так і в холодному вигляді, як самостійну страву або як додаток до гарніру чи м’яса. Рецептом квасолі по-грузинськи на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

3 склянки квасолі

1 кг солодкого червоного перцю

1 кг моркви

2 кг стиглих помідорів

1 склянка соняшникової олії

2,5 ст. л. солі

300 г цукру

70 мл 9% оцту

Приготування:

Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді. Перець очистити від насіння і нарізати соломкою, моркву натерти на тертці, пропустити помідори через м’ясорубку. Змішати всі овочі, додати сіль, цукор, олію і варити на слабкому вогні 30 хвилин після закипання. За 10 хвилин до готовності влити оцет. Простерилізувати банки та кришки, викласти в них гарячу масу та закатати.

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