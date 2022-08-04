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Квасолю полюбите більше, ніж м’ясо: як смачно законсервувати лобіо на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати лобіо на зиму — рецепт квасолі по-грузинськи Новина оновлена 04 серпня 2022, 15:08
Як приготувати лобіо на зиму — рецепт квасолі по-грузинськи

Грузинська смачна заготівля із квасолі на зиму

Квасоля по-грузинськи "лобіо" — це традиційна грузинська страва з квасолі зі спеціями та зеленню. Її можна приготувати зі звичайних бобів або зі стручковою зеленою квасолею, а також лобіо можна закрити на зиму.

Цю страву готують різними способами та додають різні інгредієнти. Лобіо їдять як у гарячому, так і в холодному вигляді, як самостійну страву або як додаток до гарніру чи м’яса. Рецептом квасолі по-грузинськи на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

  • 3 склянки квасолі
  • 1 кг солодкого червоного перцю
  • 1 кг моркви
  • 2 кг стиглих помідорів
  • 1 склянка соняшникової олії
  • 2,5 ст. л. солі
  • 300 г цукру
  • 70 мл 9% оцту

Приготування:

  1. Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді.
  2. Перець очистити від насіння і нарізати соломкою, моркву натерти на тертці, пропустити помідори через м’ясорубку.
  3. Змішати всі овочі, додати сіль, цукор, олію і варити на слабкому вогні 30 хвилин після закипання. За 10 хвилин до готовності влити оцет.
  4. Простерилізувати банки та кришки, викласти в них гарячу масу та закатати.

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Теги:
#Рецепти #Квасоля #Консервація #Лобіо