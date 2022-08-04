Квасолю полюбите більше, ніж м’ясо: як смачно законсервувати лобіо на зиму
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Грузинська смачна заготівля із квасолі на зиму
Квасоля по-грузинськи "лобіо" — це традиційна грузинська страва з квасолі зі спеціями та зеленню. Її можна приготувати зі звичайних бобів або зі стручковою зеленою квасолею, а також лобіо можна закрити на зиму.
Цю страву готують різними способами та додають різні інгредієнти. Лобіо їдять як у гарячому, так і в холодному вигляді, як самостійну страву або як додаток до гарніру чи м’яса. Рецептом квасолі по-грузинськи на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- 3 склянки квасолі
- 1 кг солодкого червоного перцю
- 1 кг моркви
- 2 кг стиглих помідорів
- 1 склянка соняшникової олії
- 2,5 ст. л. солі
- 300 г цукру
- 70 мл 9% оцту
Приготування:
- Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді.
- Перець очистити від насіння і нарізати соломкою, моркву натерти на тертці, пропустити помідори через м’ясорубку.
- Змішати всі овочі, додати сіль, цукор, олію і варити на слабкому вогні 30 хвилин після закипання. За 10 хвилин до готовності влити оцет.
- Простерилізувати банки та кришки, викласти в них гарячу масу та закатати.
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