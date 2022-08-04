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Фасоль полюбите больше, чем мясо: как вкусно законсервировать лобио на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить лобио на зиму — рецепт фасоли по-грузински Новость обновлена 04 августа 2022, 15:08
Как приготовить лобио на зиму — рецепт фасоли по-грузински

Грузинская вкусная заготовка из фасоли на зиму

Фасоль по-грузински "лобио" — это традиционное грузинское блюдо из фасоли со специями и зеленью. Его можно приготовить с обычных бобов или со стручковой зеленой фасолью, а также лобио можно закрыть на зиму.

Это блюдо готовят разными способами и добавляют различные ингредиенты. Лобио едят как в горячем, так и в холодном виде, как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру или мясу. Рецептом фасоли по-грузински на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

  • 3 стакана фасоли
  • 1 кг сладкого красного перца
  • 1 кг моркови
  • 2 кг спелых помидоров
  • 1 стакан подсолнечного масла
  • 2,5 ст. л. соли
  • 300 г сахара
  • 70 мл 9%-ного уксуса

Приготовление:

  1. Фасоль отварить до готовности в подсоленной воде.
  2. Перец очистить от семян и нарезать соломкой, морковь натереть на терке, помидоры пропустить через мясорубку.
  3. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, подсолнечное масло и варить на слабом огне 30 минут после закипания. За 10 минут до готовности влить уксус.
  4. Простерилизовать банки и крышки, выложить в них горячую массу и закатать.

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#Рецепты #Фасоль #Консервация #Лобио