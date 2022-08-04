Фасоль полюбите больше, чем мясо: как вкусно законсервировать лобио на зиму

Грузинская вкусная заготовка из фасоли на зиму

Фасоль по-грузински "лобио" — это традиционное грузинское блюдо из фасоли со специями и зеленью. Его можно приготовить с обычных бобов или со стручковой зеленой фасолью, а также лобио можно закрыть на зиму.

Это блюдо готовят разными способами и добавляют различные ингредиенты. Лобио едят как в горячем, так и в холодном виде, как самостоятельное блюдо или как дополнение к гарниру или мясу. Рецептом фасоли по-грузински на зиму поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

3 стакана фасоли

1 кг сладкого красного перца

1 кг моркови

2 кг спелых помидоров

1 стакан подсолнечного масла

2,5 ст. л. соли

300 г сахара

70 мл 9%-ного уксуса

Приготовление:

Фасоль отварить до готовности в подсоленной воде. Перец очистить от семян и нарезать соломкой, морковь натереть на терке, помидоры пропустить через мясорубку. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, подсолнечное масло и варить на слабом огне 30 минут после закипания. За 10 минут до готовности влить уксус. Простерилизовать банки и крышки, выложить в них горячую массу и закатать.

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