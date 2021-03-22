Побалуйте себя грузинским блюдом: Марина Боржемская поделилась рецептом лобио из фасоли

Бывшая супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась в соцсети рецептом традиционного грузинского блюда - лобио из стручковой фасоли.
О способе приготовления блюда тренер проекта "Зважені и щасливі" опубликовала на странице о здоровом питании в Инстаграме.
Ингредиента:
Способ приготовления:
1. Фасоль отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду. Тушить фасоль со сметаной.
2. Добавить орехи, добавить фасоль, соль, перец (чеснок и базилик по желанию) и все тщательно перемешать, если нужно добавить зелень.
Ранее Марина Боржемская поделилась легкими рецептами быстрых и полезных перекусов.