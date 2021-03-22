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Побалуйте себя грузинским блюдом: Марина Боржемская поделилась рецептом лобио из фасоли

Побалуйте себя грузинским блюдом: Марина Боржемская поделилась рецептом лобио из фасоли
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram borzhemsky_healthy_food

Бывшая супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская поделилась в соцсети рецептом традиционного грузинского блюда - лобио из стручковой фасоли.

О способе приготовления блюда тренер проекта "Зважені и щасливі" опубликовала на странице о здоровом питании в Инстаграме.

Ингредиента:

  • Стручковая фасоль замороженная 500 гр
  • Грецкие орехи 30 гр
  • Сметана 50 гр
  • Соль, перец, чеснок, укроп - по вкусу, если хотите.

Читаем и практикуем: Марина Боржемская рассказала, как полюбить себя

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить в подсоленной воде до готовности, слить воду. Тушить фасоль со сметаной.

2. Добавить орехи, добавить фасоль, соль, перец (чеснок и базилик по желанию) и все тщательно перемешать, если нужно добавить зелень.

Ранее Марина Боржемская поделилась легкими рецептами быстрых и полезных перекусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Рецепты, Марина Боржемская.
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