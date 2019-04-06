Рецепт дня: классическое лобио

Сегодня мы расскажем,как приготовить постное грузинское блюдо - лобио.

Фасоль по-грузински - "лобио", рецепт традиционного грузинского блюда из фасоли со специями и зеленью потому так и называется.

Ингредиенты:

Фасоль - 500 г

Лук репчатый - 2-4 шт. (250-300 г)

Масло растительное - 1 ст. ложка

Уксус винный - 1 ч. ложка

Базилик (или эстрагон) - 2-3 веточки

Зелень свежая (петрушка, кинза) - 0,5 пучка

Семена кориандра молотые - 1 ч. ложка

Хмели-сунели - 1 ч. ложка

Для приправы:

Орехи грецкие - 50 г

Чеснок - 4-5 зубков

Перец красный молотый - 0,25 ч. ложки

Уксус винный - 1 ч. ложка

Приготовление:

1. Подготовить продукты по рецепту лобио.

2. Фасоль залить 1,5 л воды. Оставить на 12-14 часов.

Затем воду слить, фасоль промыть 2 раза.

3. Переложить фасоль в толстостенную кастрюлю или казан. Залить водой так, так чтобы она покрыла фасоль полностью. Варить на слабом огне до готовности (50-60 минут).

4. Классическое лобио варится так, чтобы вода полностью впиталась во время варки. Если она осталась, нужно будет ее отцедить.

5. Пока фасоль варится, подготовить остальные продукты.

Лук очистить, вымыть и нарезать квадратиками.

6. На сковороде разогреть растительное масло. На среднем огне, помешивая, пассеровать лук до прозрачного состояния (5-7 минут).

7. Базилик (или эстрагон) вымыть и нарезать.

8. Переложить в ступку, добавить 1 ч. ложку уксуса, растереть. Переложить в отдельную мисочку.

9. Отдельно в ступке растолочь орехи.

10. Очистить чеснок.

11. Раздавить чеснок чеснокодавкой и добавить его к орехам. Перемешать.

12. Добавить красный молотый перец. Все продукты растолочь до однородной массы. Развести винным уксусом (1 ч. ложка).

13. Классическое лобио варится так, чтобы вода полностью впиталась во время варки. Если она осталась, нужно ее отцедить.

14. Отваренную фасоль, не давая ей остыть, переложить в посуду с пожаренным или пассерованным луком.

15. Посолить, перемешать и обжарить ее 3-4 минуты (дать ей впитать разогретое масло).

16. Переложить смесь в эмалированную или фарфоровую посуду, добавить винный уксус, растолченный с базиликом или эстрагоном.

17. Добавить сухие растертые пряности, например хмели-сунели (по запаху можно заменить донником). Можно также добавить бархатцы, семена кориандра, гвоздику. Классическое лобио обязательно готовится с семенами кориандра.

Также добавить приправу. Все специи смешать с лобио.

18. Зелень мелко нарезать.

19. Ввести мелко нарезанную пряную зелень. Перемешать.

20. Традиционное лобио из фасоли по грузински готово.

Приятного аппетита!