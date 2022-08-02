Як швидко та смачно замаринувати баклажани: хитрий рецепт для зайнятих господинь
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Закуска з маринованих баклажанів, які готуються просто та швидко
Існує чимало рецептів салатів з баклажанів на зиму, але також є і рецепти маринованих синеньких, які можна з’їсти вже через пів години.
Таким швидким рецептом поділились у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.
Як швидко замаринувати баклажани
Інгредієнти:
- баклажани невеликі — 5 шт.
- перець болгарський — 3 шт.
- цибуля середнього розміру — 3 шт.
- оцет — 125 мл 6% (якщо багато, регулюйте на свій смак)
- олія — 60 мл
- вода для приготування розсолу — 500 мл
- часник — 8 зубчиків
- сіль — 1 ст. л. з гіркою
- зелень петрушки — 1 великий пучок
Приготування:
- Баклажани помити, зрізати листя і проварити протягом 5 хвилин.
- Остудити та нарізати кільцями завтовшки близько 1,5 сантиметрів.
- Зелень дрібно порубати. Цибулю нарізати кільцями. Часник пропустити через прес. Перець розрізати навпіл, видалити насіння та нарізати півкільцями.
- Приготувати маринад. Для цього з’єднати в одному посуді воду, олію, оцет і сіль. Поставити на вогонь та довести до кипіння.
- На дно каструлі або ємності, в якій маринуватимуться синенькі, укласти болгарський перець, потім цибулю кільцями, баклажани.
- Змастити часником і присипати зеленню.
- Залити ємність розсолом та прибрати в холодильник на 15-20 хвилин.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів по-корейськи — сподобаються всім.