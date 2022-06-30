"Тещин язик" з баклажанів: рецепт страви, яка порадує вас цієї зими

Виходить 6 літрових банок смачної холодної закуски

Салати з баклажанів славляться своєю гостротою. Запропонований консервований салат "Тещин язик" з цих корисних овочів господині заготовляють на зиму, щоб у святковий день прикрасити стіл і пригостити дорогих гостей.

Рецепт страви на зиму досить вимогливий, але не складний як у приготуванні, так і по інгредієнтах. Як приготувати, розповіли у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти:

Баклажани — 6 кг

Червоний солодкий перець — 2 кг.

Гіркий перець — 2 шт.

Часник — 200 г

Цукор — 1 склянка

Оцет 6% — 1 склянка

Олія (для смаження та для заливки) — 1-1,5 л

Сіль

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Спосіб приготування:

Баклажани миємо, нарізаємо вздовж пластинки товщиною 0,5 -1 см формою, як нарізається свинячий язик. Засипаємо сіллю, перемішуємо і даємо постояти 2 години. Смажимо баклажани з обох боків на олії на середньому вогні. Готуємо заливку: червоний перець, гіркий перець, часник пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо 1 склянку цукру, 1 склянку оцту 9%, 1 склянку олії, 1 ч. л. солі. Все перемішуємо. У підготовлені банки укладаємо шарами баклажани, заливаючи сумішшю. Злегка притискаємо при закладці, щоб випустити зайве повітря. Літрові та півлітрові банки стерилізуємо 40 хвилин. Потім відразу закочуємо.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів корейською — сподобаються всім.