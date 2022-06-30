"Тещин язик" з баклажанів: рецепт страви, яка порадує вас цієї зими
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Виходить 6 літрових банок смачної холодної закуски
Салати з баклажанів славляться своєю гостротою. Запропонований консервований салат "Тещин язик" з цих корисних овочів господині заготовляють на зиму, щоб у святковий день прикрасити стіл і пригостити дорогих гостей.
Рецепт страви на зиму досить вимогливий, але не складний як у приготуванні, так і по інгредієнтах. Як приготувати, розповіли у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти:
- Баклажани — 6 кг
- Червоний солодкий перець — 2 кг.
- Гіркий перець — 2 шт.
- Часник — 200 г
- Цукор — 1 склянка
- Оцет 6% — 1 склянка
- Олія (для смаження та для заливки) — 1-1,5 л
- Сіль
Спосіб приготування:
- Баклажани миємо, нарізаємо вздовж пластинки товщиною 0,5 -1 см формою, як нарізається свинячий язик. Засипаємо сіллю, перемішуємо і даємо постояти 2 години.
- Смажимо баклажани з обох боків на олії на середньому вогні.
- Готуємо заливку: червоний перець, гіркий перець, часник пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо 1 склянку цукру, 1 склянку оцту 9%, 1 склянку олії, 1 ч. л. солі. Все перемішуємо.
- У підготовлені банки укладаємо шарами баклажани, заливаючи сумішшю. Злегка притискаємо при закладці, щоб випустити зайве повітря.
- Літрові та півлітрові банки стерилізуємо 40 хвилин. Потім відразу закочуємо.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт пікантних баклажанів корейською — сподобаються всім.