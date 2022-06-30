Чим приправити літній салат, щоб смак вас порадував ще більше

Зі свіжої капусти можна приготувати салат з незвичайною заправкою

Зараз так хочеться порадувати себе салатами зі свіжих овочів. Салат зі свіжої капусти – практично обов’язкова страва на столі кожного українця цього літа, але що робити, якщо класичний салат уже набрид?

Рекомендуємо приготувати страву зі свіжою капустою та заправити її незвичайною заправкою. Салат заграє новими фарбами.

Інгредієнти:

Свіжа капуста

Огірок

Редиска

Відварені яйця

Зелень

Майонез

Гірчиця

Сіль перець

Приготування:

Шинкуємо капусту. Додаємо до неї подрібнені огірки, редис, зелень та білки. Як готувати заправку: в окремій ємності розминаємо жовтки вилкою, додаємо майонез, гірчицю та спеції. Все ретельно перемішуємо. Додаємо до салату. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт дієтичного салату зі свіжою капустою та адигейським сиром.