Фаршировані баклажани на зиму: надійний рецепт
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Консервація овочів — це корисна справа в будь-якій оселі
Баклажани завжди виходять дуже смачними, навіть якщо їх маринувати лише 15-20 хвилин. А фаршировані баклажани на зиму мають ще більшу пікантність.
Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така заготівля прикрасить собою святковий стіл і затишну сімейну вечерю.
Як приготувати баклажани на зиму
Інгредієнти:
- Баклажани – 10 шт.
- Перець – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Часник – 3 головки
- Петрушка – 1 пучок
Для маринаду:
- Вода – 1 літр
- Сіль – 2,5 ст.
- Цукор – 2,5 ст.
- Оцет 9% — 3 ст.
- Олія – 5 ст.л.
- Запашний перець горошок – 10 шт.
- Лавровий лист – 3 шт.
Приготування:
- Моркву натерти на тертці. Перець нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес. Петрушку порубати. Ретельно змішати всі підготовлені інгредієнти та залишити на 1,5 години.
- Баклажани відварити в підсоленій воді 5-10 хвилин до м’якості, ретельно віджати під пресом, розрізати вздовж до половини, начинити кожен баклажан начинкою і укласти готові баклажани в банки щільно.
- Приготувати гарячий маринад. Залити баклажани маринадом, закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження. Баклажани будуть готові через 1 місяць.
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