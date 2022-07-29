Фаршировані баклажани на зиму: надійний рецепт

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Баклажани завжди виходять дуже смачними, навіть якщо їх маринувати лише 15-20 хвилин. А фаршировані баклажани на зиму мають ще більшу пікантність.

Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така заготівля прикрасить собою святковий стіл і затишну сімейну вечерю.

Як приготувати баклажани на зиму

Інгредієнти:

Баклажани – 10 шт.

Перець – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Часник – 3 головки

Петрушка – 1 пучок

Для маринаду:

Вода – 1 літр

Сіль – 2,5 ст.

Цукор – 2,5 ст.

Оцет 9% — 3 ст.

Олія – 5 ст.л.

Запашний перець горошок – 10 шт.

Лавровий лист – 3 шт.

Приготування:

Моркву натерти на тертці. Перець нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес. Петрушку порубати. Ретельно змішати всі підготовлені інгредієнти та залишити на 1,5 години. Баклажани відварити в підсоленій воді 5-10 хвилин до м’якості, ретельно віджати під пресом, розрізати вздовж до половини, начинити кожен баклажан начинкою і укласти готові баклажани в банки щільно. Приготувати гарячий маринад. Залити баклажани маринадом, закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження. Баклажани будуть готові через 1 місяць.

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