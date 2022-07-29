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Фаршировані баклажани на зиму: надійний рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Фаршировані баклажани на зиму — рецепт Новина оновлена 29 липня 2022, 15:35
Фаршировані баклажани на зиму — рецепт

Консервація овочів — це корисна справа в будь-якій оселі

Баклажани завжди виходять дуже смачними, навіть якщо їх маринувати лише 15-20 хвилин. А фаршировані баклажани на зиму мають ще більшу пікантність.

Рецептом страви поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Така заготівля прикрасить собою святковий стіл і затишну сімейну вечерю.

Як приготувати баклажани на зиму

Інгредієнти:

  • Баклажани – 10 шт.
  • Перець – 3 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Часник – 3 головки
  • Петрушка – 1 пучок

Для маринаду:

  • Вода – 1 літр
  • Сіль – 2,5 ст.
  • Цукор – 2,5 ст.
  • Оцет 9% — 3 ст.
  • Олія – 5 ст.л.
  • Запашний перець горошок – 10 шт.
  • Лавровий лист – 3 шт.

Приготування:

  1. Моркву натерти на тертці. Перець нарізати тонкою соломкою. Часник пропустити через прес. Петрушку порубати. Ретельно змішати всі підготовлені інгредієнти та залишити на 1,5 години.
  2. Баклажани відварити в підсоленій воді 5-10 хвилин до м’якості, ретельно віджати під пресом, розрізати вздовж до половини, начинити кожен баклажан начинкою і укласти готові баклажани в банки щільно.
  3. Приготувати гарячий маринад. Залити баклажани маринадом, закатати, перевернути, укутати, залишити до повного охолодження. Баклажани будуть готові через 1 місяць.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом гострого салату із зелених помідорів та перців на зиму.

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#Рецепти #Баклажани #Консервація