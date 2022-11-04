Такий смачний, що очманієте: рецепт гарбузового джему, який не достоїть до зими
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Для приготування джему знадобиться лише п’ять інгредієнтів
А ви знали, що джем входить у шорт-лист найнеобхідніших заготівель на зиму? Ця смакота рятує тоді, коли дуже хочеться чогось солоденького до чаю, або у разі несподіваного приходу гостей, та ще й з дітьми.
Пропонуємо заготовити своїм читачам смачний джем з гарбуза, який можна і просто запекти в духовці. Рецептом супердесерту поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати гарбузовий джем
Інгредієнти:
- очищений гарбуз — 1 кг
- цукор — 4 склянки
- соковиті апельсини — 2 шт.
- лимон — 2 шт.
- щіпка солі
Приготування:
- Гарбуз натираємо на дрібній терці. Додаємо до натертого гарбуза цукор, сіль. Залишаємо на пів години, щоб гарбуз дав сік.
- З лимонів і апельсинів знімаємо цедру, натираємо її на терці (білу частину не використовуємо). Витискаємо з лимонів і апельсинів сік.
- Через 30 хвилин до гарбуза додаємо цедру і сік, перемішуємо, переміщуємо в сотейник і ставимо варитися на середньому вогні. Варити потрібно, періодично помішуючи, поки гарбузовий джем не уварився і не загустів.
- Готовий джем охолоджуємо і розливаємо по баночках.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати на зиму виноградний джем без загусників.