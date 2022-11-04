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Такий смачний, що очманієте: рецепт гарбузового джему, який не достоїть до зими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати джем з гарбуза на зиму - рецепт Новина оновлена 04 листопада 2022, 17:58
Як приготувати джем з гарбуза на зиму - рецепт. Фото novochag

Для приготування джему знадобиться лише п’ять інгредієнтів

А ви знали, що джем входить у шорт-лист найнеобхідніших заготівель на зиму? Ця смакота рятує тоді, коли дуже хочеться чогось солоденького до чаю, або у разі несподіваного приходу гостей, та ще й з дітьми.

Пропонуємо заготовити своїм читачам смачний джем з гарбуза, який можна і просто запекти в духовці. Рецептом супердесерту поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати гарбузовий джем

Інгредієнти:

  • очищений гарбуз — 1 кг
  • цукор — 4 склянки
  • соковиті апельсини — 2 шт.
  • лимон — 2 шт.
  • щіпка солі

Приготування:

  1. Гарбуз натираємо на дрібній терці. Додаємо до натертого гарбуза цукор, сіль. Залишаємо на пів години, щоб гарбуз дав сік.
  2. З лимонів і апельсинів знімаємо цедру, натираємо її на терці (білу частину не використовуємо). Витискаємо з лимонів і апельсинів сік.
  3. Через 30 хвилин до гарбуза додаємо цедру і сік, перемішуємо, переміщуємо в сотейник і ставимо варитися на середньому вогні. Варити потрібно, періодично помішуючи, поки гарбузовий джем не уварився і не загустів.
  4. Готовий джем охолоджуємо і розливаємо по баночках.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати на зиму виноградний джем без загусників.

Теги:
#Рецепти #Варення #Гарбуз #Консервація #Джем