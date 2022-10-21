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Простіше рецепту ще не придумали: найсмачніша квашена капуста на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квашена капуста
Квашена капуста

Встигніть заготовити квашену капусту, вона дуже смачна та корисна

Поки є можливість ласувати свіжою капустою, встигніть зробити закрутки з цього хрусткого овочу. На зиму можна закрити тушковану капусту, це ідеальна готова начинка для пиріжків. Але, мабуть, найпопулярніший варіант – квашена капуста, для кольору деякі додають у банки буряки та моркву.

Більш класичним рецептом квашеної капусти поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата". Спосіб приготування максимально зрозумілий, а для інгредієнтів знадобляться найдоступніші продукти.

Рецепт квашеної капусти

Складові:

  • Капуста — 2,7 кг
  • Морква — 200 г
  • Сіль — 60 г
  • Перець чорний горошком – 6 шт.
  • Лист лавровий

Спосіб приготування:

  1. Дрібно шинкуємо капусту. Моркву чистим та натираємо на великій тертці. Капусту і моркву змішуємо і руками переминаємо із сіллю доти, доки не з’явиться сік.
  2. Беремо чисту трилітрову банку. На дно складаємо спеції: лавровий лист та перець-горошок. Далі починаємо поступово закладати капусту, ретельно утрамбовуючи її.
  3. Щоб капуста вийшла соковитою чи хрусткою, її потрібно саме щільно укласти в банку.
  4. Залишаємо капусту в теплому місці на три доби для бродіння. Піну, яка утворюється на поверхні, забираємо.
  5. Прибираємо у холодне місце для зберігання. Капуста має повністю перебувати в розсолі.

Також "Телеграф" розповідав рецепт квашеної капусти по-фінськи, яка просто готується та добре зберігається. А ще ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки.

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#Рецепт #Капуста #Квашена капуста #Консервація