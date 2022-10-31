Запасіться готовим обідом із банки на зиму: простий рецепт смачного овочевого плову (відео)

Такий салат дуже допоможе в сезон морозів

На зиму можна закрити не тільки звичні закрутки, наприклад, квашені помідори, а й заготовити повноцінний обід або вечерю. Рис і овочі відмінно поєднуються між собою і можуть замінити їжу в холодну пору. Все, що потрібно, просто відкрити банку.

Рецептом салату з рису та овочів на зиму поділився кулінарний блог "Моє подвір’я" у Youtube. Такий овочевий плов дуже легко приготувати, страва виходить ситною, ароматною і смачною.

Складові:

300 г довгозернистого рису

500 г цибулі

500 г моркви

0,5 л олії

1 кг помідорів

Сіль

Оцет

1 кг болгарського перцю

Спосіб приготування:

Рис варимо до готовності. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо. На сковороду наливаємо олію, викладаємо цибулю і тушкуємо під кришкою до готовності. Помідори перемелюємо та викладаємо в каструлю. Тушковану цибулю викладаємо до мелених помідорів. На сковороду наливаємо олію і викладаємо натерту моркву. Протушквати під кришкою до готовності. Викладаємо в каструлю до овочів. Каструлю з овочами ставимо на вогонь, додаємо 2 ст. ложки солі (60 г), 2 ст. ложки оцту 9% і решту олію. Болгарський перець нарізаємо соломкою і додаємо в каструлю з овочами. Протушкувати 10-15 хвилин до готовності перцю. Додаємо рис, знову ж таки протушкувати 15 хвилин. Готовий салат накладаємо у чисті банки, стерилізуємо 45 хвилин. З такої кількості продуктів вийде 7 півлітрових банок.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом оригінального сухого варення у духовці. А також ми писали, як закрити на зиму смачну закуску з капусти.