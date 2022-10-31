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Запасіться готовим обідом із банки на зиму: простий рецепт смачного овочевого плову (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Смачнюща заготівля на зиму з рису й овочів Новина оновлена 31 жовтня 2022, 15:23
Смачнюща заготівля на зиму з рису й овочів. Фото lifehacker.ru

Такий салат дуже допоможе в сезон морозів

На зиму можна закрити не тільки звичні закрутки, наприклад, квашені помідори, а й заготовити повноцінний обід або вечерю. Рис і овочі відмінно поєднуються між собою і можуть замінити їжу в холодну пору. Все, що потрібно, просто відкрити банку.

Рецептом салату з рису та овочів на зиму поділився кулінарний блог "Моє подвір’я" у Youtube. Такий овочевий плов дуже легко приготувати, страва виходить ситною, ароматною і смачною.

Складові:

  • 300 г довгозернистого рису
  • 500 г цибулі
  • 500 г моркви
  • 0,5 л олії
  • 1 кг помідорів
  • Сіль
  • Оцет
  • 1 кг болгарського перцю

Спосіб приготування:

  1. Рис варимо до готовності.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо.
  3. На сковороду наливаємо олію, викладаємо цибулю і тушкуємо під кришкою до готовності.
  4. Помідори перемелюємо та викладаємо в каструлю. Тушковану цибулю викладаємо до мелених помідорів.
  5. На сковороду наливаємо олію і викладаємо натерту моркву. Протушквати під кришкою до готовності. Викладаємо в каструлю до овочів.
  6. Каструлю з овочами ставимо на вогонь, додаємо 2 ст. ложки солі (60 г), 2 ст. ложки оцту 9% і решту олію.
  7. Болгарський перець нарізаємо соломкою і додаємо в каструлю з овочами. Протушкувати 10-15 хвилин до готовності перцю.
  8. Додаємо рис, знову ж таки протушкувати 15 хвилин.
  9. Готовий салат накладаємо у чисті банки, стерилізуємо 45 хвилин. З такої кількості продуктів вийде 7 півлітрових банок.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом оригінального сухого варення у духовці. А також ми писали, як закрити на зиму смачну закуску з капусти.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Мал #Консервація