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Як легко приготувати капусту по-корейськи: простий рецепт закуски на зиму — пальчики оближеш

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Капуста по-корейськи в домашніх умовах - рецепт
Капуста по-корейськи в домашніх умовах - рецепт

Пікантна, хрумка, підійде практично до будь-якого гарніру

Можна приготувати по-корейськи не лише моркву, а й звичайну капусту. Страва виходить анітрохи не гірша за культову помаранчеву закуску.

Рецептом корейської капусти на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. З зазначених інгредієнтів виходить 2-3 дволітрових банок.

Як приготувати капусту по-корейськи

Інгредієнти:

  • 2 середні качани капусти
  • 3-4 середні моркви
  • 2 головки часнику
  • 10 стручків гіркого перцю

Для розсолу на 4 літри води:

  • 8 ст.л. солі
  • 8 ст.л. 9% оцту
  • 20 ст.л. цукру

Приготування:

  1. Капусту ріжемо невеликими кубиками, моркву натираємо на тертці, часник і перець не сильно дрібно. Все укладаємо шарами: капуста, морква, часник, перець і т.д.
  2. Розсіл доводимо до кипіння і заливаємо капусту. Ставимо на 2 дні під прес.
  3. Через 2 дні готово до вживання.
  4. Капусту можна закладати в банки, залити розсолом і зберігати всю зиму.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт капустяних оладок.

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#Рецепти #Капуста #Консервація