Як легко приготувати капусту по-корейськи: простий рецепт закуски на зиму — пальчики оближеш

Пікантна, хрумка, підійде практично до будь-якого гарніру

Можна приготувати по-корейськи не лише моркву, а й звичайну капусту. Страва виходить анітрохи не гірша за культову помаранчеву закуску.

Рецептом корейської капусти на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. З зазначених інгредієнтів виходить 2-3 дволітрових банок.

Як приготувати капусту по-корейськи

Інгредієнти:

2 середні качани капусти

3-4 середні моркви

2 головки часнику

10 стручків гіркого перцю

Для розсолу на 4 літри води:

8 ст.л. солі

8 ст.л. 9% оцту

20 ст.л. цукру

Приготування:

Капусту ріжемо невеликими кубиками, моркву натираємо на тертці, часник і перець не сильно дрібно. Все укладаємо шарами: капуста, морква, часник, перець і т.д. Розсіл доводимо до кипіння і заливаємо капусту. Ставимо на 2 дні під прес. Через 2 дні готово до вживання. Капусту можна закладати в банки, залити розсолом і зберігати всю зиму.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт капустяних оладок.