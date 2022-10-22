Як легко приготувати капусту по-корейськи: простий рецепт закуски на зиму — пальчики оближеш
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Пікантна, хрумка, підійде практично до будь-якого гарніру
Можна приготувати по-корейськи не лише моркву, а й звичайну капусту. Страва виходить анітрохи не гірша за культову помаранчеву закуску.
Рецептом корейської капусти на зиму поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. З зазначених інгредієнтів виходить 2-3 дволітрових банок.
Як приготувати капусту по-корейськи
Інгредієнти:
- 2 середні качани капусти
- 3-4 середні моркви
- 2 головки часнику
- 10 стручків гіркого перцю
Для розсолу на 4 літри води:
- 8 ст.л. солі
- 8 ст.л. 9% оцту
- 20 ст.л. цукру
Приготування:
- Капусту ріжемо невеликими кубиками, моркву натираємо на тертці, часник і перець не сильно дрібно. Все укладаємо шарами: капуста, морква, часник, перець і т.д.
- Розсіл доводимо до кипіння і заливаємо капусту. Ставимо на 2 дні під прес.
- Через 2 дні готово до вживання.
- Капусту можна закладати в банки, залити розсолом і зберігати всю зиму.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт капустяних оладок.