Ніжний та приємний десерт: рецепт оригінального сухого варення у духовці

Для такого варення варто вибирати найсолодші сорти яблук.

Коли ще готувати яблучне варення, якщо не в розпал збору врожаю яблук. Ми вже ділилися класичним рецептом сухого варення "по-київськи", а тепер хочемо розповісти, як приготувати це варення, але тільки в духовці.

Як зазначає видання "Так просто", таке варення — універсальне. Його можна додавати в домашні десерти, прикрашати торти або запікати всередині здобних булочок та рулетів, та й просто їсти у прикуску з чаєм.

Сухе варення в духовці по-київськи: рецепт

Інгредієнти:

1 кг яблук

300 г цукру

1 ч. л. кориці

1 ч. л. лимонної кислоти

Спосіб приготування:

Наріжте фрукти на невеликі часточки і викладіть їх на деко, посипте корицею, цукром та лимонною кислотою. Частки яблук повинні досить щільно прилягати один до одного. Ретельно перемішайте їх із сухими інгредієнтами та відправляйте все в духовку на 25 хвилин при температурі 200 градусів. Після цього витягніть їх з духовки і дочекайтеся їх повного охолодження. Потім застеліть інший лист пергаментом і викладіть на нього охололі яблучні часточки. Посипте фрукти залишками цукру і відправте сушитися в якесь спокійне місце на 2-3 дні. Якщо процес сушіння відбуватиметься на балконі, краще вкрити фрукти марлею або розмістити їх у спеціальній сітці-сушарці. Щоб завершити сушіння варення в максимально короткий термін, можна відправити яблука в духовку з вентиляцією на 2-3 години за температури 70 градусів. Можна використовувати електросушарку або звичайну духовку. Після складіть висушене варення в банку і насолоджуйтесь його смаком.

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