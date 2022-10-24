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Ніжний та приємний десерт: рецепт оригінального сухого варення у духовці

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Київське сухе варення
Київське сухе варення

Для такого варення варто вибирати найсолодші сорти яблук.

Коли ще готувати яблучне варення, якщо не в розпал збору врожаю яблук. Ми вже ділилися класичним рецептом сухого варення "по-київськи", а тепер хочемо розповісти, як приготувати це варення, але тільки в духовці.

Як зазначає видання "Так просто", таке варення — універсальне. Його можна додавати в домашні десерти, прикрашати торти або запікати всередині здобних булочок та рулетів, та й просто їсти у прикуску з чаєм.

Сухе варення в духовці по-київськи: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук
  • 300 г цукру
  • 1 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. лимонної кислоти

Спосіб приготування:

  1. Наріжте фрукти на невеликі часточки і викладіть їх на деко, посипте корицею, цукром та лимонною кислотою. Частки яблук повинні досить щільно прилягати один до одного. Ретельно перемішайте їх із сухими інгредієнтами та відправляйте все в духовку на 25 хвилин при температурі 200 градусів.
  2. Після цього витягніть їх з духовки і дочекайтеся їх повного охолодження.
  3. Потім застеліть інший лист пергаментом і викладіть на нього охололі яблучні часточки. Посипте фрукти залишками цукру і відправте сушитися в якесь спокійне місце на 2-3 дні. Якщо процес сушіння відбуватиметься на балконі, краще вкрити фрукти марлею або розмістити їх у спеціальній сітці-сушарці.
  4. Щоб завершити сушіння варення в максимально короткий термін, можна відправити яблука в духовку з вентиляцією на 2-3 години за температури 70 градусів. Можна використовувати електросушарку або звичайну духовку.
  5. Після складіть висушене варення в банку і насолоджуйтесь його смаком.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайного пікантного закочення з яблук та гірчиці на зиму. А також ми писали, як дуже просто і смачно заквасити яблука, ця заготівля підкорить ваші смакові рецептори.

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#Рецепт #Варення #Київське сухе варення