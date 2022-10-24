Нежный и приятный десерт: рецепт оригинального сухого варенья в духовке

Для такого варенья стоит выбирать самые сладки сорта яблок.

Когда же еще готовить яблочное варенье, если не в разгар сбора урожая яблок. Мы уже делились классическим рецептом сухого варенья "по-киевски", а теперь хотим рассказать, как приготовить это же варенье, но только в духовке.

Как отмечает издание "Так просто", такое варенье — универсальное. Его можно добавлять в домашние десерты, украшать торты или запекать внутри сдобных булочек и рулетов, та и просто есть в прикуску с чаем.

Сухое варенье в духовке по-киевски: рецепт

Ингредиенты:

1 кг яблок

300 г сахара

1 ч. л. корицы

1 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Нарежьте фрукты на небольшие дольки и выложите их на противень, посыпьте корицей, сахаром и лимонной кислотой. Дольки яблок должны достаточно плотно прилегать друг к другу. Тщательно перемешайте их с сухими ингредиентами и отправляйте все в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. После вытащите их с духовки и дождитесь их полного остывания. Затем застелите другой противень пергаментом и выложите на него остывшие яблочные дольки. Посыпьте фрукты остатками сахара и отправьте сушиться в какое-нибудь спокойное место на 2–3 дня. Если процесс сушки будет происходить на балконе, то лучше укрыть фрукты марлей или разместить их в специальной сетке-сушилке. Чтобы завершить сушку варенья в максимально короткие сроки, можно отправить яблоки в духовку с вентиляцией на 2–3 часа при температуре 70 градусов. Можно использовать электросушилку или обычную духовку. После сложите высушенное варенье в банку и наслаждайтесь его вкусом.

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