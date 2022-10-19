Вкуснее способа заготовить яблоки на зиму нет: простой рецепт ароматной закрутки (видео)

Заквасить яблоки очень просто, вкус и аромат будут возвращать вас к лету

Один из самых доступных фруктов – яблоки – очень просто заготовить на зиму. И речь идет не только о сушке фруктов. Из яблок готовят вкусные сладкие закрутки, к примеру, яблочную а-ля "Нутэллу" с шоколадом. Если же нужно запастись фруктами без лишних хлопот, то попробуйте заквасить яблоки.

Рецептом моченых квашенных яблок поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Это простой и доступный каждому рецепт полезной заготовки на зиму. Моченые яблоки — вкуснейший гарнир и ароматная закуска, фрукты содержат много витаминов и полезных минеральных веществ.

Ингредиенты:

Яблоки — 1,5-2 кг

Соль — 30 г

Сахар — 80 г

Лист лавровый — 3 шт.

Перец черный горошком — 8 шт.

Гвоздика — 6 шт.

Вода — 1,5 л.

Способ приготовления:

Выбрать целые плоды без повреждения. Вымыть. Плотно уложить в чистую трехлитровую банку. Добавить лавровый лист, черный перец, гвоздику, всыпать соль и сахар, залить холодной водой. Очень важно, чтобы яблоки были погружены в рассол полностью, иначе они испортятся. Закрыть крышкой и потрясти, чтобы соль и сахар растворились. Оставить при комнатной температуре на семь дней. Отправить в прохладное место (погреб) на 40 дней – до полной готовности.

Также "Телеграф" делился рецептом отменной заготовки из яблок. Начинка, которую можно использовать для пирожков и пирогов, отлично хранится в банках всю зиму.