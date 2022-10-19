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Вкуснее способа заготовить яблоки на зиму нет: простой рецепт ароматной закрутки (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Моченые яблоки Новость обновлена 19 октября 2022, 18:44
Моченые яблоки

Заквасить яблоки очень просто, вкус и аромат будут возвращать вас к лету

Один из самых доступных фруктов – яблоки – очень просто заготовить на зиму. И речь идет не только о сушке фруктов. Из яблок готовят вкусные сладкие закрутки, к примеру, яблочную а-ля "Нутэллу" с шоколадом. Если же нужно запастись фруктами без лишних хлопот, то попробуйте заквасить яблоки.

Рецептом моченых квашенных яблок поделился кулинарный Ютуб-блог "Смачна хата". Это простой и доступный каждому рецепт полезной заготовки на зиму. Моченые яблоки — вкуснейший гарнир и ароматная закуска, фрукты содержат много витаминов и полезных минеральных веществ.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 1,5-2 кг
  • Соль — 30 г
  • Сахар — 80 г
  • Лист лавровый — 3 шт.
  • Перец черный горошком — 8 шт.
  • Гвоздика — 6 шт.
  • Вода — 1,5 л.

Способ приготовления:

  1. Выбрать целые плоды без повреждения. Вымыть.
  2. Плотно уложить в чистую трехлитровую банку. Добавить лавровый лист, черный перец, гвоздику, всыпать соль и сахар, залить холодной водой. Очень важно, чтобы яблоки были погружены в рассол полностью, иначе они испортятся.
  3. Закрыть крышкой и потрясти, чтобы соль и сахар растворились. Оставить при комнатной температуре на семь дней.
  4. Отправить в прохладное место (погреб) на 40 дней – до полной готовности.

Также "Телеграф" делился рецептом отменной заготовки из яблок. Начинка, которую можно использовать для пирожков и пирогов, отлично хранится в банках всю зиму.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Консервация